Сочинение А. Блок в поэзии, предназначение творчества
Зла, добра ли? — Ты вся — не отсюда.
Мудрено про тебя говорят:
Для иных ты — и Муза, и чудо.
Для меня ты — мученье и ад.
А. Блок
Скорее всего, нет ни одного писателя, кто не пытался задуматься о своем предназначении и о подлинном предназначении своего творчества. Конечно, эти мысли не были чужды и Блоку, великолепному поэту, который прожил недолго, но подаривший нам – его потомкам, бесценное наследие поэтической лирики и философии. Люди обычно предвзято относятся к здравствующим поэтам, считалось, если поэт еще не признан, он вряд ли чего уже добьется, а если поэт уже известен, то он незамедлительно должен стать исключительным и загадочным творцом. Они, к сожалению, не понимают, что поэты – те же люди, у которых есть и недостатки, и свои страсти. Так в стихотворениях «Друзьям» и «Поэты» Блок намеренно сгущает краски, преувеличивая напряженные отношения в богемном окружении, говоря об этом следующими словами: «друг другу мы тайно враждебны, завистливы, глухи, чужды». Перед читателем возникают образы, которые чужды идеалам, они ведут разгульную жизнь («предатели в жизни и дружбе»), высокомерны и лицемерны, но все же они выше обыденности, так как способны коснуться вечным тайнам мироздания:
Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно все это!. .
А. Блок вынужден расплачиваться за свое понимание мира, за то, что не похож на тех, кто его окружает. Его творчество – это последняя ступень горькой душевной трагедии, которая разыгралась в сердце поэта из-за отторжения окружающей действительности:
Да, Так диктует вдохновенье:
Моя свободная мечта
Все льнет туда, где униженье,
Где грязь, и мрак, и нищета. . .
Всю жизнь жестоко ненавидя
И презирая этот свет,
Пускай грядущего не видя, —
Дням настоящим молвив: нет!
Очень трудным для поэта становится общение с людьми, к которым адресовано его творчество. Обыватель желает принудить к служению себе и своим интересам творческого человека, и хочет слышать только то, что интересно только ему, изображая из себя именитого критика. Сам же поэт относится к людям с любовью:
Но за любовью — зреет гнев,
Растет презренье и желанье
Читать в глазах мужей и дев
Печать забвенья иль признанья.
В окружении своих почитателей или гонителей, поэт часто одинок, у него почти нет настоящих друзей или родных, которые смогли бы подняться над болотом обыденности:
Храню я к людям на безлюдьи
Неразделенную любовь.
Поэт приравнивает сердца поэтов к черному бриллианту, который в глубоких земных недрах «спит сном неведомым и странным», до того времени, пока «в горах не запоет кирка» и не придет время действия. Но в реальном мире глубина духовной жизни того, кто прикоснулся к поэзии, заслонена от людей «заботами суетного света», что требует от поэта приносить пользу своим трудом. Но служение в таком виде грозит гибелью поэту:
Вот моя клетка — стальная, тяжелая,
Как золотая, в вечернем огне.
Вот моя птица, когда-то веселая,
Обруч качает, поет на окне.
Крылья подрезаны, песни заучены,
Любите вы под окном постоять?
Блок часто говорит, что поэзия и вдохновение для него не награда, а «мученье и ад». Этот дар, подаренный ему Богом, обрек его на изнурительный труд, который чаще всего несет разочарование, чем отраду для души. В своем обращении к Музе, Блок пишет:
Я хотел, чтоб мы были врагами,
Так за что ж подарила мне ты
Луг с цветами и твердь со звездами —
Все проклятье своей красоты?
Дорога к безупречности не имеет конца, на ней нет мест для временной остановки и отдыха, а потому многие знаменитые поэты не выдерживали и умирали еще в молодости – в их жизни «уюта — нет», «покоя — нет». Блок сумел выразить понимание смысла жизни и творчества братьев по цеху: «испытывать сердца, производить отбор в грудах человеческого шлака, добывать нечеловеческое — звездное, демоническое, ангельское, даже и только звериное из быстро идущей на убыль породы, которая носит название «человеческого рода». . ..