Сочинение «Обычаи и традиции в Великобритании»

Почти у каждой нации есть своя репутация. Англичане считаются холодными и замкнутыми. В действительности у них спокойный, легкий характер, и они любят спорт. Но эти утверждения не могут быть универсальными. Великобритания состоит из Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии. Между жителями этих частей много; различий. Например, шотландцы — не англичане. Шотландцев считают добрыми, но они не очень приветливы на первый взгляд. Они не любят идти на компромисс, полагаются во многом на логику и часто впадают в крайности. Шотландцы более экстравагантны, их традиции более красочные и интересные. Гаэльский язык и песни, ткань «шотландка», волынки — все это полностью шотландское. Нет другой такой части Британским островов, где бы национальный дух был сильнее, национальная гордость больше и где бы так уважались национальные традиции, как в Уэльсе. Валлийцы до сих пор с гордостью носят национальную одежду по праздникам. Валлийский язык все еще является живым языком общения и преподается в школах наравне с английским. Валлийцы, у которых хорошо развит художественный вкус, сделали выдающийся вклад в область поэзии, песен и драматического искусства. Национальный валлийский Айстедфод посвящен музыке, литература и искусству. Это фестиваль-конкурс, который проводится в первую неделю августа. Присуждаются премии за музыку, прозу и стихи, изобразительное и драматическое искусство. Много тысяч людей посещают его каждый год. Религия — основное различие между ирландцами и британцами. Но есть вещи, которые объединяют все эти национальности. Одна из них — это садоводство. Любовь к садоводству отличает всех британцев. Вы вряд ли увидите пригородный садик заброшенным. Великобритания — это нация любителей животных. В каждой семье есть домашнее животное, которому уделяют много внимания.