Сочинение « Учитель! Перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени…».

Замечательный и удивительный человек, встретившийся мне в начале жизненного пути, была Буланова Галина Васильевна. Моя первая учительница сыграла большую роль в становлении меня как личности. Она относилась к ученикам с добротой и пониманием, заботилась о нас, как о собственных детях. Галина Васильевна излучала такую теплоту, что была способна растопить душевный лед, отогреть другое, закоченевшее сердце.

Важно, чтобы в период становления человека рядом оказывались взрослые люди, способные помочь выбрать правильный жизненный путь. Мой классный руководитель доказал, что добро способно сотворить многое. Она говорила: «Человек должен постоянно совершенствовать, быть в гармонии с самим собой». Галина Васильевна раскрыла мне всю полноту окружающего мира. Учительница дала нам не просто знания, но и жизненные уроки. Она сделала из меня настоящего человека. Галина Васильевна все время говорила « Впереди - главное сочинение - жизнь, - ошибки в которой не перечеркнуть». Эти слова являются моим девизом.

Я благодарна судьбе за то, что именно этот человек встретился на моем жизненном пути. Сейчас могу с уверенностью произнести такие слова: «Учитель! Перед именем позволь смиренно преклонить колени!». .