Сочинение 10 класс - Ирония — действенное средство художественной литературы

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Ирония — действенное средство художественной литературы"



Я никому не сделал в жизни зла. Н. А. Некрасов Ирония, от греческого «притворство, насмешка», достаточно распространенный в нашей литературной классике прием, используемый поэтами и писателями для осмеяния, а в конечном счете искоренения пороков общества и человека. В 50-е годы XIX века, на начальном этапе творчества, Николай Алексеевич Некрасов довольно часто использовал этот художественный метод для того, чтобы в форме отрицания высмеять явления и характеры, достойные этого, подчеркнуть двойной смысл, где истинным будет не прямо высказываемый, а противоположный ему, подразумеваемый; чем больше противоречий между ними, тем сильней ирония. В «Современной оде» ирония подчеркивается и названием стихотворения. Как известно, ода — хвалебная песнь. Так кому же «поет хвалу» автор? Не обидишь ты даром и гадины, Ты помочь и злодею готов, И червонцы твои не украдены У сирот беззащитных и вдов. В дружбу к сильному влезть не желаешь ты, Чтоб успеху делишек помочь, И без умыслу с ним оставляешь ты С глазу на глаз красавицу дочь. Перед глазами читателей вырисовывается до боли знакомый портрет карьериста-выскочки, который идет к намеченной цели, не разбирая средств — все хороши на этом пути.