Сочинение 10 класс - Живость, эмоциональность, выразительность речи

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Живость, эмоциональность, выразительность речи"



Дивишься драгоценности нашего языка: что ни звук, то и подарок; все зернисто, крупно, как сам жемчуг, и, право, иное названье еще драгоценней самой вещи. Н. В. Гоголь. Учитесь говорить «своими словами»… В чем секрет слов, которые создают атмосферу непринужденности, воздействуют на чувства собеседников, придают особую выразительность их речи? И с другой стороны, какие слова лишают речь живых, эмоциональных красок? Первое условие живости речи употребление слов, которые стилистически оправданы в определенной ситуации.



На трибуне оратор обращается к публицистической, книжной лексике, а в беседе с другом отдает предпочтение разговорным словам. Оживляет речь использование слов с яркой эмоционально-экспрессивной окраской. Такие слова не только называют понятия, но и отражают отношение к ним говорящего. Например восхищаясь красотой белого цветка, можно назвать его белоснежным, белехоньким, лилейным. Эти прилагательные эмоционально окрашены: в них положительная оценка отличает их от стилистически нейтрального слова белый.



Эмоциональная окраска слова может выразить и отрицательную оценку называемого понятия (белобрысый говорят о некрасивом человеке со светлыми волосами, облик которого нам неприятен). Поэтому эмоциональную лексику называют оценочной. Изображение чувства к речи требует также особых экспрессивных красок. Экспрессивность (от лат. экспрессио выражение) значит выразительный, экспрессивный выразительный. В этом случае к номинативному значению слова добавляются особые стилистические оценки, усиливающие его выразительность. Так, вместо слова хороший мы употребляем более выразительные прекрасный, замечательный, восхитительный и др. ; можно сказать не люблю, но мы порой находим и более сильные слова: ненавижу, презираю, пытаю отвращение.



В таких случаях лексическое значение слова осложняется экспрессией. Часто одно нейтральное слово имеет несколько экспрессивных синонимов, различающихся по степени экспрессивного напряжения (ср: несчастье – горе – бедствие – катастрофа; буйный – безудержный – неукротимый – неистовый – яростный). Яркая экспрессия выделяет слова торжественные, риторические, поэтические. Особая экспрессия отличает слова шутливые, иронические, фамильярные. Экспрессивные оттенки разграничивают слова неодобрительные, пренебрежительные, презрительные, унизительные, вульгарные, бранные. Экспрессивная окраска в слове наслаивается на его эмоционально-оценочное значение, причем у одних слов преобладает экспрессия, у других слов преобладает экспрессия, у других эмоциональная окраска.



Это не трудно определить, доверившись своему лингвистическому чутью. Экспрессивную лексику можно классифицировать, выделяя: 1)слова, выражающие положительную оценку называемых понятий, и 2)слова, выражающие их отрицательную оценку. В первую группу войдут слова высокие, ласкательные, отчаянные шут-ливые; во вторую иронические, неодобрительные, бранные и др. Мы отбираем в речи слова, сознательно или несознательно подчиняясь условиям общения и стараясь воздействовать на собеседника, учитывая его общественное положение, характер наших с ним отношений, содержание беседы и т. д.



Содержание разговора, условия, в которых происходит беседа, обычно подсказывает нам, какие слова нужно употребить высокие или сниженные, торжественные или шутливые. И речь наша, соответственно получает ту или иную стилистическую окраску. В определенных случаях может быть оправдано и соединение в речи стилистически неоднородных, даже контрастных по своей эмоционально – экспрессивной окраске языковых средств.



Смешение стилей, как говорят лингвисты, обычно создает комический эффект, что знаю и ценят юмористы и сатирики. Что же лишает нашу речь живости? Что делает ее бесцветной, неэмоциональной? Прежде всего неумение находить слова, которые точно передавали бы наши чувства, слова, которые задевали бы за живое? Это неумение, а точнее, беспомощность в обращении с богатейшими ресурсами родного языка сформировалось, к сожалению, еще в школе, где учат по скверным рецептам писать сочинения, повторять заученные фразы, отвечать по учебнику… Язык любого сочинения может стать выразительным и эмоциональным лишь при условии, что пишущий не будет повторять заученных фраз, общеизвестных книжных формулировок, а постарается найти свои слова для выражения мыслей и чувств. Стиль не будет бесцветным, если автор обратится к эмоциональной, экспрессивной лексике, которая придает языку живость. Заключение. Развитие мировой культуры выработало основные коммуникативные качества хорошей речи.



Конечно, эти качества изменяются, развиваются, поэтому понятия о хорошей речи не во всем совпадают в разные эпохи и у представителей различных классов и мировоззрений. Я изучила эту тему и уяснила для себя то, что каждый человек должен излагать свои мысли так, чтобы его нельзя было не понять, а именно точно, ясно и просто. Если речь не ясна, то она не достигает цели. Чтобы речь была точной, слова следует употреблять в полом соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены. Важнейшее условие хорошей речи логичность. Мы должны заботиться о том, чтобы наша речь не нарушала логических законов. Речь это связанное целое, и каждое слово в ней, любая конструкция должны быть целенаправленны, стилистически уместны. Не для всякого общественного положения, не для всякого места подходит один и тот же стиль, но в каждой части речи, также как и в жизни, надо всегда иметь ввиду, что уместно.



Соблюдение уместности предполагает знание стилей литературного языка. Чистота речи также важна. Если в речи присутствуют слова-паразиты, речевые штампы, канцеляризмы, то это свидетельствует о бедности словарного запаса, о беспомощности говорящего. Требования правильности речи относится не только к лексикеоно распространяется и на грамматику, словообразование, произношение, а в письменной речи на орфографию и пунктуацию. Соблюдение нормы главное условие культуры речи.

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