Сочинение 10 класс - Косвенная речь

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Косвенная речь"



Косвенная речь — это передача чужой речи в форме придаточного предложения: Гуров рассказал что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил, имеет в Москве два дома (Ч. ).



Придаточное предложение, содержащее косвенную речь, следует за главным и присоединяется к сказуемому последнего с помощью союзов и относительных слов, характерных для придаточных изъяснительных: что, чтобы, будто, как будто, кто, что, какой, который. чей, как. где, куда, откуда, зачем, почему и др.



Союз что указывает на передачу реального факта и употребляется при замене повествовательного предложения прямой речи: Говорили, что Кубань готовит восстание против Добровольческой армии… (Шол. )



Союзы будто и как будто придают косвенной речи оттенок неуверенности, сомнения в истинности передаваемого содержания: …Одни говорили, будто он несчастный сын богатых родителей… (Л. Т. ).



Союз чтобы употребляется при замене побудительного предложения прямой речи: … Скажи конюху, чтобы не давал овса лошадям его (Г. ). Также в некоторых случаях при отрицательном сказуемом главного предложения: Никто не мог сказать, чтобы когда-нибудь видел его на каком-нибудь вечере (Г. ).



Относительные слова кто, что, какой, еде, куда и др. употребляются при замене вопросительного предложения прямой речи, т. е. вопросительные местоименные слова сохраняются в роли вопросительно-относительных: Корчагин неоднократно спрашивал меня, когда он может выписаться (Н. Остр. ). Такое придаточное предложение называется косвенным вопросом. Косвенный вопрос выражается с помощью частицы-союза ли, если вопрос в прямой речи был выражен без местоименных слов: Мать спросила работавшего в поле рабочего, далеко ли до дегтярного завода (М. Г. ).



В косвенной речи личные и притяжательные местоимения и лица глагола



Употребляются с точки зрения автора (т. е. лица, передающего косвенную



Речь), а не лица, которому принадлежит прямая речь. Обращения, междометия,



Эмоциональные частицы, имеющиеся в прямой речи, в косвенной речи



Опускаются; выражаемые ими значения и экспрессивная окраска речи



Передаются только приблизительно другими лексическими средствами.



Введение в косвенную речь модальных частиц дескать, де, мол и др. позволяет сохранять в ней некоторые оттенки прямой речи: Слуга… доложил своему господину, что, дескать, Андрей Гаврилович не послушался и не хотел воротиться (П).



Иногда в косвенной речи сохраняются дословные выражения чужой речи (на письме это показывается с помощью кавычек): От Петрушки услышали только запах жилого покоя, а от Селифана, что «сполнял службу государскую, да служил прежде на таможне», и ничего более (Г. ). Чужая речь может быть выражена также особым приемом так называемой несобственно-прямой речи. Сущность ее заключается в том, что в ней в той или иной степени сохраняются лексические и синтаксические особенности чужого высказывания, манера речи говорящего лица, эмоциональная окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика. Автор в этом случае выражает мысли и чувства своего героя, сливает его речь со своей речью. В результате создается двуплановость высказывания: передается «внутренняя» речь персонажа, его мысли, настроения (и в этом смысле «говорит» он), но выступает за него автор.



С косвенной речью несобственно-прямую сближает то, что в ней тоже заменяются лица глагола и местоимения, она может иметь форму придаточного предложения.



Различие между прямой, косвенной и несобственно-прямой речью показывает следующее сопоставление:



1) прямая речь. Все вспоминали этот вечер, повторяя «Как хорошо и весело нам было!»;



2) косвенная речь: Все вспоминали этот вечер, повторяя, что им было хорошо я весело;



3) несобственно-прямая речь: Все вспоминали тот вечер Как хорошо и весело им было!



С точки зрения синтаксической несобственно-пряная речь выступает:



1) в составе сложного предложения: То, что Любка осталась в городе, было особенно приятно Сережке Любка была отчаянная девчонка, своя в доску (Фед. ),



2) как независимое, самостоятельное предложение:



Когда бабушка умерла, ее положили в длинный, узкий гроб и прикрыли двумя пятаками ее глаза, которые не хотели закрываться. До своей смерти она была жива и носила с базара мягкие бублики, посыпанные маком, теперь же она спит, спит… (Ч).



Наиболее характерный тип несобственно-прямой речи — форма вопросительных и восклицательных предложений, выделяющихся в эмоциональном и интонационном отношении на фоне авторского повествования:



Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностью, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхом его признания? Что удерживало его? Робость. . гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою (П. ); Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! (Т)



Взаимодействие отдельных способов передачи чужой речи позволяет, в целях стилистических, объединить их в одном тексте: Он [провинциал] сердито молчит при подобных сравнениях, а иногда рискнет сказать. что такую-то материю или такое-то вино можно у них достать и лучше и дешевле, а что на заморские редкости. этих больших раков и раковин, да красных рыбок, там и смотреть не станут, и что вольно, дескать, вам покупать у иностранцев разные материи да безделушки. они обдирают вас, а вы и рады быть олухами (Гонч)