Сочинение 10 класс - Литература как одно из важнейших проявлений человеческой культуры

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Литература как одно из важнейших проявлений человеческой культуры"



Литература как одно из важнейших проявлений человеческой культуры существует не просто в виде отдельных литературно-художественных произведений, а как форма общественного сознания, явление социально-исторического характера. В процессе исторического развития в социально-экономической, политической и культурной жизни общества происходят изменения, которые предопределяют и разнообразные изменения в литературе: обновляют, как принципы отображения жизни писателями, мировоззренческие и идеологические постулаты, темы произведений и характеры их героев, так и взгляды на роль писателя и литературы, а также язык и поэтику произведений, жанры.



Совокупность и характер этих изменений свидетельствуют о постоянном развитии литературы, часто очень сложном и противоречивом. Называется это развитие литературы историко-литературным процессом.



Историко-литературный процесс принято делить на отдельные литературные периоды, каждый из которых еще называют литературными эпохами, или эпохой. Их отделяют друг от друга какие-то особенно выдающиеся литературные или исторические явления или события. Например, эпоху античности от эпохи Средневековья отделяет в европейской литературе падение Западно-Римской империи, которое произошло в 476 г. от Рождества Христова, а Французская буржуазная революция ХVIII столетия ознаменовала конец эпохи Просветительства и начало эпохи романтизма в Европе. Творчество Данте начало итальянскую национальную литературу, выпуск «Баллад и романсов» Амицкевича - эпоху романтизма в польской литературе, а «Энеиды» И. Котляревского - новую, национальную украинскую литературу.



Литературный процесс определенного исторического периода имеет свое воплощение в стиле эпохи, а свою творческую конкретизацию — в литературных направлениях. Именно их новаторский характер, обновленное содержание или форма или одно и второе вместе определяют лицо, качественное содержание конкретных литературных эпох. Таких стилей и направлений в определенных эпохах исторического развития литературы может быть несколько. Скажем, эпоха Просвещения вобрала у себя четыре стиля и направления, которые сформировались вокруг них: просветительский классицизм, просветительский реализм, сентиментализм и рококо. В отличие от понятия стиль эпохи в литературоведении употребляется как более общее, универсальное понятие стиля (например, стиль реализма), так и узкое понимание стиля как художественной своеобразности того или другого автора (например, стиль Шекспира, стиль Пушкина, стиль Шевченко).



Идейно-эстетическую общность писателей, которые группируются вокруг одного ведущего стиля (показывая вместе с тем и конкретно-индивидуальные стилевые особенности в своем творчестве), называют литературным направлением. Представители одного направления характеризуются близостью мировоззренческих позиций, эстетичных принципов, заложенных в идейно-философской основе и эстетичной платформе, перед ними стоят одинаковые идеологические и культурные задачи, они близки друг другу художественными средствами, языковыми особенностями и пользуются теми же самыми правилами изображения и оценки персонажей и принципами изображения действительности вообще. Например, мировоззренческой основой классицизма, который много исследователей литературы считают первым целостно оформленным литературным направлением, является рационалистическая философия Декарта и идея служения государству и королю. Собственная же художественная система этого направления базируется на мифологических темах и мотивах, заимствованных из произведений античных авторов. Мифологический материал классицизма объединяют с ведущей идеей патриотичного, готового на самопожертвование, служения родине, с конфликтом между чувствами и обязанностью, желаниями и моральными нормами, то есть с моральными конфликтами. Такая трактовка материала в связи с актуальными задачами поднимала художественное произведение над уровнем времени, предоставляла ему общечеловеческой значимости.



Литературное направление является конкретной формой развития литературы, изменения ее приоритетов и художественно-эстетичных ценностей. Вместе с тем нужно отметить, что эти изменения никогда не бывают абсолютными. Каждая новая литературная эпоха базируется на достижениях предыдущих периодов. Так, В XVIII столетии на базе классицизма сформировалось новое литературное направление - просветительский классицизм. Ярким его образцом является большая часть творческого наследия Вольтера. В Германии просветительский классицизм благодаря Гете и Шиллеру приобрел неповторимую самобытность и был назван за это «веймарским» классицизмом (согласно названию города, где проживали эти писатели). Особенно важное место в литературе XVIII столетия занимает просветительский реализм (творчество Дж. Свифта, Д. Дефо). Во второй половине столетия он изменяется на сентиментализм, который определенной мерой стал базой для возникновения романтизма. XIX столетие породило многочисленные течения этого литературного направления, но постепенно романтизм изменяется на реализм нового типа (его до сих пор нередко называют критическим, хотя более точным является определение "социально-аналитический" реализм). На границе ХІХ-ХХ столетий литературный процесс обогащается многочисленными течениями модернизма - направления, которое в течение XX столетия оставалось во многом определяющим для развития литературы.



Для характеристики явлений, которые определенным образом отличаются в пределах литературного направления, литературоведы используют термин "литературное течение". Так, внутри романтизма выделяют течения элегически-созерцательного, фольклорно-исторического, общественно-политического романтизма. Наименьшими составными частями литературного процесса в целом, литературных направлений и течений в частности, являются литературные школы и группы. Примером могут служить "Озерная школа" английских романтиков, "гельдейбергские романтики" в Германии, так называемая "украинская школа" польских романтиков, "пражская школа" украинских поэтов XX столетия и т. п.



Важной составной частью историко-литературного процесса является литературная критика. Своими истоками она достигает далекого прошлого. Критические суждения о литературе родились одновременно с появлением художественных произведений. Первые читатели из числа одаренных жизненным опытом и были, в сущности, первыми литературными критиками. Уже в эпоху античности литературная критика формируется как относительно самостоятельная ветвь творчества. В последующие столетия литературная критика распространяет масштабы своей деятельности, становится влиятельной силой на общественное сознание (Лессинг в Германии, Дидро во Франции и т. д. ).



Литературу отличают глубокая и разносторонняя связь с другими искусствами. Тем не менее, она не стоит над ними, а вместе с ними стремится к всестороннему художественному познанию мира и человека. Единство художественного процесса по-разному проявляется на разных этапах в истории искусства. Так, в эпоху Возрождения выдвигается идеал всесторонне развитой свободной личности, и этот идеал находит выражение и в литературе (Шекспир, Сервантес, Рабле), и в живописи, и в скульптуре (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Веласкес).

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