Сочинение 10 класс - Мое отношение к приметам

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Мое отношение к приметам"



Поднимая вопрос, «верить ли в народные приметы?», имеет смысл вспомнить одно из знаменитых изречений китайского философа Конфуция: «Жизненный опыт, - это всего лишь маленький фонарик, не освещающий ничего, кроме пройденного пути». Если философ прав, и жизненный опыт – это, действительно, ничто, то вера в народные приметы должна иметь тот же статус. Ведь поверья рождались на основе опыта, копились веками и передавались из поколения в поколение. И, если считать жизненный опыт ничем, то следует также игнорировать и все накопленные человечеством научные знания. Но ведь предложи кто-либо отречься от всех накопленных за века теоретических знаний, вменяемые люди покрутят пальцем у виска? И то верно: открывать заново Закон всемирного тяготения, равно как и изобретать велосипед, по меньшей мере, глупо. Так почему же мы должны игнорировать знания, накопленные народом? Только из-за того, что авторские права над этими знаниями принадлежат не Ньютону, а бабе Мане, жившей в 11 веке? И еще. В свое время господа ученые не поленились проверить законы физических и прочих наук, облачив их в формулы и математические величины. А попробуй они проверить какую либо из примет, то, вполне возможно, вывели бы свою формулу для каждой из них. (Например, формулу вероятности попасть под машину, если перед вами пробежал черный кот). И напоследок. Когда нам повсеместно насаждается «фэн-шуй» и прочие модно-восточные премудрости, лично я предпочту верить в черных котов и низко летящих ласточек. А они пусть поклоняются своим деревянно-голубым петухам, встречают Новый год в пернатых костюмах и кукарекают под бой курантов. Поддержим отечественного производителя примет! Дорогу бабе Мане и черному коту!