Сочинение 10 класс - О моем береге детства

Свободная тема "10 класс" - сочинение "О моем береге детства"



Куда бы не вели нас жизненные дороги, мы всегда будем помнить тот волшебный мир природы родного края, в котором выросли, родителей, родных и близких нам людей. Детство! Именно в детстве формируется будущий человек. Каким растет ребенок: добрым, вежливым, скромным, трудолюбивым – таким он и будет человеком. Недаром в народе говорят, что все начинается с детства. Так как чему ребенок научится в детстве, то пронесет через всю жизнь. Мудрецы говорят, что человек воспитывается до пяти лет, а потом его уже перевоспитывают.



Вот почему так важно, чтобы еще с детства воспитывали любовь к земле, где родился человек, сыновью обязанность, доброту, порядочность, честность, любовь к людям.



Мое детство! Я вспоминаю его как волшебную сказку, в которой маленькая девочка разворачивает большую, цветную, с красивыми рисунками книжку; рядом моя мамочка, которая открыла для меня таинственный мир познания жизни в книгах. И до сих пор помню, как пахло печатной краской, как рассматривала первую книжку со снисходительностью и волнением.



Мамина песня! Почему-то всегда, когда мне тяжело и грустно, я воображаю себя маленькой девочкой, над которой склонилась мамочка, и пение ее песенки! Мне кажется, что мамина песня и первые мои книжки, мой детский садик и школа – это берега моего детства, к которым я буду возвращать в своих воспоминаниях, из которых я буду черпать силы и воодушевление для дальнейшей жизни. Мамина песня, первая книжка, первые каракули – неразлучные спутники наших детских лет. Вас никогда мне не забыть.