Сочинение 10 класс - Основные критерии правильной речи

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Основные критерии правильной речи"



Значение культуры речи в жизни общества трудно переоценить. В наше время мы не можем оставаться равнодушными к угрозе оскудения русского языка, утраты им образности, эмоциональности, благозвучия. На ум мне пришли такие слова И. С. Тургенева: «Ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Но мы сами же безжалостно портим его, бездумно искажаем, уродуем… Как же помочь нашему языку? Как спасти его от засорения? Об этом должен задуматься каждый. Что значит для человека язык? Родной язык это мир слов, который открывает нам окружающую жизнь во всем ее многообразии. Каждый человек должен любить свой язык, уважать его.



Судьба родного слова не должна быть нам безразлична. Ведь язык это средство общения между людьми в обществе, в их трудовой деятельности. Поэтому я считаю, если человек говорит некультурно, плохо выражается, то в первую очередь не уважает слушающего его человека. Для того чтобы уметь красиво говорить нужно знать основные принципы культуры речи. В русском языке достаточно красок, чтобы живо изобразить любую картину, его огромный словарный запас, позволяет передать самую сложную мысль. Но вот в чем вопрос, умеем ли мы правильно пользоваться им? Даже если человек абсолютно грамотен и свободно выражает свои мысли на правильном литературном языке, он должен самокритично признать, что его речь могла бы быть ярче, богаче, знай он все секреты истинно хорошего слога. Ведь говорить и писать правильно и говорить и писать хорошо (не одно и то же. К хорошей речи предъявляется множество требований, кроме правильности. Это требование простоты и ясности, логичности и точности, информативности и сжатости… Всех не перечислишь. Каждый человек должен осознавать, что прежде всего это нужно ему самому. Он должен совершенствовать свой стиль, бороться за чистоту своего языка.



Культурная речь в своей устной и письменной форме должна отвечать существующим в настоящее время нормам орфоэпии, в своей письменной форме нормам орфографии и пунктуации. Н. М. Карамзин, много сделавший для развития и обогащения русского литературного языка, писал: «В шесть лет можно выучиться всем главным языкам, но всю жизнь надобно учиться своему природному. Нам, русским, еще более труднее, нежели другим». Я выбрала эту тему потому, что она мне интересна. Раскрыв её, я смогу улучшить свой язык, и в мире станет на одного культурного человека больше.



Уже в античных руководствах по красноречию первым и основным требованием, предъявляемым к речи, было требование ясности. Содержание, которое вкладывалось древними теоретиками в это понятие, во многом сходно с современным понятиями точности. Аристотель считал, что, если речь неясна, она не достигает цели. «Достоинство слога быть ясным и не низким. » Точность и ясность речи взаимосвязаны: точность речи, как правило, придает ей ясность, ясность речи вытекает из ее точности. Однако о точности высказывания должен заботиться говорящий (пишущий), а то, насколько ясно изложена мысль, оценивает слушатель (читатель).



Мы облекаем свои мысли в слова. Как заметил В. Т. Белинский, «Слово отражает мысль: непонятна мысль непонятно и слово. » И в то же время «кто ясно мыслит, тот ясно излагает. » Чтобы речь была точной, слова следует употреблять в полном соответствии с теми значениями, которые за ними закреплены в языке: слово должно быть адекватно выраженному им понятию. При четком выражении мысли слова полностью соответствуют своему предметно-логическому значению, а неправильный выбор слова искажает смысл высказывания. Мастера художественного слова настойчиво добиваются точности словоупотребления. Однако не всегда нам удается избежать лексических ошибок, которые лишают нашу речь точности. От этого не застрахованы даже опытные писатели. Так в первых изданиях романа А. А. Фадеева (до 1949 г. ) была фраза: «Мечик навзничь упал на землю и уткнулся лицом в ладони. » В этом предложении неточно употреблено слово навзничь: нельзя «уткнуться лицом в ладони», если упасть навзничь, то есть на спину. В издании 1949 г. Автор внес исправление: «Мечик упал на землю и уткнулся лицом в ладони»



Обычно можно найти немало стилистических вариантов для выражения мысли, но многие почему-то предпочитают не самый простой и ясный…почему нас коробит, когда мы слышим: В этом доме со мной проживает известный поэт; В данный момент я готовлюсь к экзаменам. Потому что выделенные слова не подходят для разговорного стиля речи, они придают ей канцелярский оттенок, лишая ее естественности простоты.

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