Сочинение 10 класс - Теория литературы: Роман

Свободная тема "10 класс" - сочинение " Теория литературы: Роман"



Роман - эпическое произведение, в котором рассказ сосредотачивается на судьбе отдельной личности в процессе ее становления и развития, который разворачивается в художественном пространстве и времени. Роман представляет индивидуальную и общественную жизнь как относительно самостоятельные стихии, которые не исчерпывают и не поглощают друг друга, и именно в этом заключается определяющая особенность его жанрового содержания. История индивидуальной судьбы, которая обусловлена именно этой “самостоятельностью”, приобретает общее содержание. Вместе с тем, судьба героя романа, приближенная к коллективным идеалам, становится конечным, кульминационным моментом в развитии его сознания.



Роман возникает в античной литературе и представляет собой в это время бытовые варианты традиционных мифических сюжетов с картинами частной жизни человека. В средние века появляется рыцарский роман, для которого характерны свобода рассказа, живые диалоги, психологические портреты персонажей. В эпоху Возрождения роман как таковой возникает на последнем ее этапе. Виднейшим образцом романного жанра здесь является роман «Дон Кіхот» Г. Сервантеса. Поэтика классицизма игнорировала роман. Значительное развитие роман приобретает в эпоху Просвещения. Большая заслуга в этом принадлежит Г. Филдингу, который обогатил английский и мировой роман, сделал его своеобразным. Это особенно наглядно демонстрирует “История Тома Джонса, найденыша”.



Для своего романа Филдинг избрал живой рассказ, проникнутый мягким юмором, гневной сатирой. Большого мастерства достиг писатель в построении диалогов (особенно яркие беседы и ссоры грубого сквайра Уэстерна и его “просвещенной” сестры). Остроумием, литературной эрудицией отличаются авторские отступления Филдинга. Роман построен в соответствии с четкой композиционной симметрией. Произведение состоит из трех частей, каждая из которых содержит шесть книг. Первая часть посвящена жизни героя в имении Олверти, вторая – путешествию в Лондон, третья – лондонской жизни Тома. Каждой книге предшествуют вступительные очерки, в которых автор обосновывает права и возможности нового жанра – романа, который органически объединяет комическое и эпическое начала. Впервые в английской литературе рассказ ведется от третьего лица.



Традиции Филдинга развивали последователи писателя — Вальтер Скотт (он считал Филдинга “отцом английского романа”), Теккерей, Диккенс. Показательно высказывание Теккерея, который говорил о Филдинге: “Какой талант! Какая сила! Он предостерегает, раздумывает, вынашивает, создает! Как много правды оставил после себя этот человек! Сколько поколений научил он смеяться умно и справедливо”.

