Сочинение 10 класс - Я и моя родина

Свободная тема "10 класс" - сочинение "Я и моя родина"



В своем сочинении я хочу обсудить одну из важнейших проблем всего человечества. Мне кажется, что каждый из нас хотя бы один раз в жизни должен задуматься о том, каким воздухом мы дышим, какую воду пьем и какое влияние на окружающую среду оказывают выбросы заводов и фабрик. Ученые подтвердили, что природа изначально не была такой загрязненной как сейчас. В Конституции РФ написано, что граждане нашей страны имеют права на благоприятную окружающую среду, на достоверную информацию по радиационной обстановке, концентрации вредных веществ, местах захоронения опасных отходов.

Человеку необходимо помнить, что в процессе своей хозяйственной деятельности он не должен нарушать экологическое равновесие в природе, что может привести к гибели нашей цивилизации и всего живого на Земле.

Люди активно вторгаются в природную среду. И зачастую это губительным образом сказывается на природных процессах, необходимых для существования самой жизни. Стремительно увеличивается число видов растений и животных, заносимых в Красную книгу. Из-за неразумной хозяйственной деятельности человека гибнут леса, превращаются в пустыни плодородные пашни, мелеют и засоряются озера, загрязняется вся окружающая среда. Люди сами становятся жертвами своих необдуманных действий. В мире из-за плохой экологии растет число умственно и физически неполноценных детей, а также людей, страдающих неизлечимыми болезнями. Эти проблемы затронули и наш район. Расположенный в черте города Суворова Шамотный завод, производящий огнеупорный кирпич, в процессе своей деятельности выбрасывает в атмосферу продукты горения и обжига, не имея достаточных средств очистки отработанных отходов. Завод существует уже много лет, однако модернизация технологического процесса для улучшения экологической обстановки не производилась. Эти вредные выбросы предприятия осаждаются не только на территории завода, но и по



всему району. Вредные микроэлементы оседают на листьях, травах, вдыхаются людьми и животными, что приводит к легочным заболеваниям. На этом предприятии самое распространенное профессиональное заболевание рабочих – силикоз.

Особенность грозящего экологического кризиса – это всеобщий характер. Эта проблема в современности носит глобальный, общепланетарный характер. Решить ее возможно только совместными усилиями всего человечества.

В природе все подчинено законам сообразности, взаимосвязанности и упорядоченности. Внесение в законы природы хаоса и непродуманного экспериментаторства грозит нарушить сложившийся естественный баланс. Это неизбежно повлечет за собой гибель не только самой природы, но и звена ее «живой цепи» - человека. В начале 70-х годов было много проектов о переброске течения северных рек на юг, чтобы увеличить число земель для применения в сельском хозяйстве. Ученых мало волновали последствия изменения климата, нарушения баланса в природе при реализации этих проектов. Только на современном этапе молодые ученые доказали научными методами, что выгода от осуществления этих проектов ничтожна мала по сравнению с тем вредом, которые они могли нанести природе.

Ограничение роста производства и потребления продуктов деятельности человека в современном мире носит сложный, проблемный характер. Готовых рецептов для решения этой задачи нет. Несомненно одно – человеческая цивилизация вышла на такой этап развития, когда дальнейший рост производства в целом должен быть сбалансирован в пользу наукоемких и энергосберегающих технологий. Для поддержания баланса необходима помощь отстающим странам в совершенствовании организации

производства в рамках экономической интеграции. Совсем недавно главами промышленноразвитых стран был подписан Токийский договор, в котором было закреплено, что предприятия этих государств должны снизить выброс в атмосферу вредных веществ на 10%. Единственная страна не подписавшая этот договор – США. Президент Дж. Буш, ссылаясь на кризис в экономике страны, не счел нужным согласиться с мнением большинства В данный момент он руководствовался интересами только своей страны в целях получения большей прибыли, а не экологическими проблемами человечества.

Научно-технический прогресс – процесс разработки и реализации научных и технических открытий. Его оборотной стороной может являться ухудшение экологической обстановки из-за необдуманных внедрений достижений человека, наносящих вред природной среде. Но при правильной подходе, при использовании защитных технологий, позволяющих значительно снизить вредное влияние деятельности человека на планету в целом, научно-технический прогресс может принести только пользу. Необходимо стремиться к такой технологии производства, которая позволила бы создать одновременно полезные для человека и безвредные для природы продукты.

Старые технологические процессы предприятий приводят к неизбежным сбоям в производственном цикле. Щекинский комбинат «АЗОТ» вот уже на протяжении многих лет губит уникальный культурно-исторический памятник – Толстовскую Ясную Поляну. Загрязнение атмосферы наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Существует зависимость недобора урожая пшеницы от содержания загрязнителей в воздухе.

Одна из наиболее острых проблем – проблема воды, без которой нет жизни. На территории России большинство водоемов не отвечает нормативным требованиям. На нескольких участках Москвы-реки и Оки у ста процентов выловленных рыб обнаружены генетические изменения, больше всего мутантов попадалось в водоемах в районе Серпухова и Воскресенска. Источником загрязнений являются неочищенные сточные воды заводов и фабрик, предприятий сельского хозяйства, расположенных по берегам рек и водоемов. Нарушение технологического процесса, техники безопасности и бездумной политики руководства предприятия ОАО «Черепетская ГРЭС» привело к непреднамеренному сбросу в водохранилище большого количества турбинного масла и мазута. В результате был нанесен огромный ущерб рыбному хозяйству Суворовского района. В аварийном режиме работал водозабор, подающий питьевую воду в город и близлежащие населенные пункты. Произошло массовое отравление и гибель рыбы вредными микроэлементами, солями тяжелых металлов, фенолами.

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