Сочинение 11 класс - "Честно хочется прожить..." (2)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Честно хочется прожить. . . " (2)"



Каждый человек в этой жизни хотя бы раз становился на неправильный путь лжи и несправедливости. Не всегда приятно слышать горькую правду. Я считаю, что в некоторых случаях лучше услышать сладкую ложь, чем потом страдать от правды. Здесь будет уместно сказать о пьесе Александра Вампилова “Старший сын”. В произведении все начинается с вранья, то есть с вранья Бусыгина: “У людей толстая кожа и пробить ее не так-то просто. Надо соврать как следует, только тогда тебе поверят и посочувствуют”. И поначалу кажется, что Бусыгин прав: ведь никто не хотел пустить молодых людей погреться, когда они говорили, что опоздали на последнюю электричку. Но вот Сильва, осененный случайно брошенной Бусыгиным фразой, начинает игру. Бусыгин не ожидал, что взрослый, уже пожилой человек так безоглядно поверит вранью, с такой щедростью и открытостью примет его — своего старшего сына. Росший без отца Бусыгин, может быть, впервые ощутил любовь к себе, материализовавшуюся в слово “сынок”. Этот момент становится определяющим. Володю Бусыгина необъяснимо волнует все, что происходит в семье Сарафановых. Он, так безответственно солгавший, ощущает свою ответственность за Васеньку, который влюблен в легкомысленную особу, которая к тому же на десять лет старше его. Бусыгин не просто входит в роль старшего сына, он чувствует себя им. Потому, трижды порываясь уйти, прекратить затянувшийся спектакль, он каждый раз медлит. Когда, наконец, раскрывается, что все — выдумка, вранье и никакой он не сын, это уже не имеет значения. Сам Бусыгин повзрослел, переродился, он не сможет отмахнуться от забот о людях, которые приняли его как родного.

Бусыгин — сын Сарафанова не по крови, а по духу. Он говорил о всевластии толстокожести, а сам оказался не способен на жестокость. Как Сарафанов, он отзывчив и добр и тоже похож на “блаженного”, взваливая на себя заботы чужих людей. И вот это вранье Бусыгина помогло ему найти свою семью, свой родной дом. Это еще раз подтверждает, что врать людям — лучший способ избежать каких-либо проблем.

Еще одним замечательным произведением является роман Ч. Айтматова “Плаха”. Главный герой — Авдий Каллистратов. Это персонаж, который верит в Бога, проповедует всем людям свою теорию, направляет их на путь истинный. А поэтому, чтобы помочь людям, он устраивается на работу в одну из местных газет. Авдию предлагают написать статью о наркомании. И он соглашается. Его соседями оказываются люди, которые уже утратили смысл жизни, они живут одним днем, у них одна цель: алкоголь и наркотики. Каллистратов пытается им помочь, но они уже настолько отошли от общества, что стали как звери. Но в чем же виноват Авдий? В том, что он пытается помочь людям. Наше общество пришло в упадок: от жизни ему ничего не надо, кроме наркотиков и алкоголя. И в результате Авдий погибает из-за жестокости людей, от их коварства. Всю свою жизнь он провел наедине с самим собою, отстаивая свои собственные взгляды, свои интересы. И можно сказать, что “честно прожить” ему удалось.

Я считаю, что в нашей жизни очень много лжи и несправедливости, конечно, каждый человек имеет право выбрать свой путь, солгать или сказать правду. И чем человек больше приносит добра обществу, тем ему легче прожить жизнь.