Сочинение 11 класс - "Честно хочется прожить..." (3)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Честно хочется прожить. . . " (3)"



Идеи нравственности просты, как жизнь, и, как она, сложны. Казалось бы, от нас требуется всего лишь соблюдение определенных обязанностей. Но такого рода обязанности существуют везде, где действует человек: на работе и на отдыхе, в учебе и общественной деятельности, в семье, по отношению к друзьям, окружающим людям и природе. И как бывает порой сложно поступать согласно определенным правилам, хотя прекрасно осознаешь, что честное исполнение долга приносит пользу всем — и обществу в целом, и отдельному человеку.

“Русский народ за свою историю отобрал, сохранил, возвел в степень уважения такие человеческие качества, которые не подлежат пересмотру: трудолюбие, совестливость, доброту, честность”, — незадолго до смерти писал В. Шукшин. Во имя этих непреходящих духовных ценностей были созданы великолепные рассказы В. Астафьева и В. Шукшина, чудесные произведения В. Распутина и Ч. Айтматова.

Писатели преследовали лишь одну цель: растревожить наши души, сделать нас неравнодушными. Они пытались воспитать в нас, читателях, истинную нравственность, научить жить по совести.

Наиболее острым и злободневным является, по-моему, роман Ч. Айтматова “Плаха”. Произведение отличается постановкой нравственных вопросов, вставших перед нами в последние годы. Одно из главных действующих лиц в романе — Авдий Каллист-ратов, молодой человек с ясно выраженной жизненной позицией, целеустремленный, отличающийся смелостью и верой в свои убеждения.

Авдий — человек верующий, он считает, что Бог есть в каждом, но только не все люди понимают это. Он отличается философской направленностью мысли, знает историю церкви и философию христианства. Ведь Каллистратов учился в высшем церковном учреждении. Однако движимый идеей ревизии церкви, Авдий отвергает философию религии, за что исключается из духовной семинарии.

Однако несмотря ни на что, Авдий стоит еще на позициях христианства, и ему не может быть безразлична жизнь общества. И потому, увлеченный идеей служить Родине, Каллистратов устраивается на работу в редакцию одной из провинциальных газет, пытаясь в своих статьях отразить реальное положение вещей в стране. И поначалу его заметки являются примером гласности, но очерк о наркоманах в казахстанских степях не получает должного внимания. Видимо, кому-то не понравились правдивые высказывания автора. Авдий оказывается в затруднительном положении. И вновь в его жизни встают вопросы: “Что делать? Как жить дальше?”. Трудность выбора дальнейшего пути, сложность жизни приводят Каллистратова к осознанию необходимости перевоспитания людей религиозным путем. Прекрасно осознавая последствия своих действий, Авдий все же не изменяет своим принципам, остается честен с самим собой, исполняет моральный долг. И вновь он в степях Казахстана. Но люди, в упор расстреливающие животных, думающие лишь о собственном благе, уничтожающие природу, в конце концов убивают Авдия Каллистратова.

Поистине трагический финал: обрывается жизнь совсем еще молодого человека. Но тем самым автор призывает задуматься о судьбе Авдия, еще раз проследить его жизненный путь. И тогда понимаешь, что все сознательное существование Каллистратов провел в гармонии с самим собой, отстаивая собственные взгляды и идеалы, и постоянно стремился быть полезным людям. Можно сказать, что “честно прожить” ему удалось.

Затрагивая нравственные проблемы, нельзя не упомянуть творчество В. М. Шукшина. Являясь продолжением лучших традиций классической литера-туры, Василий Макарович всегда считал, что главное в жизни русской интеллигенции — стремление помочь людям. И он пытался прежде всего помочь людям найти правду, сохранить истинные духовные ценности, жить согласно долгу и совести.

Затрагивая тему чести и совести, следует вспомнить один из лучших рассказов Шукшина — “Охота жить”. Примечателен он тем, что добро и зло показаны “в прямой схватке”.

Старый охотник Никитич, человек необыкновенной доброты, открытая душа, приютил уголовника, фактически спас ему жизнь и получил от него пулю в спину.

В исполненном страшной драматической силы рассказе старик-охотник говорит беглому преступнику: “Голод тебя великий воровать толкнул? С жиру беситесь, окаянные”. Эти слова выразили источник зла. Именно с целью наживы совершаются многие преступления.

В противовес злу и жестокости, которые присутствуют в рассказе, ставятся поступки, действия охотника Никитича.

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