Сочинение 11 класс - "Честно хочется прожить..." (5)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Честно хочется прожить. . . " (5)"



В современном мире существует масса проблем, касающихся всего человечества. С каждым годом таких проблем становится все больше и больше. Порой из-за житейской суеты мы не замечаем или не придаем должного значения вопросам добра и зла, войны и мира, бесправия и справедливости. Лишь когда у нас самих возникают какие-то проблемы, мы начинаем задумываться о сложностях жизни.

Многие авторы современной русской литературы посвятили свои произведения морально-нравственной тематике. Среди таких писателей мне бы хотелось отметить Чингиза Айтматова и его произведение “Плаха”.

В этой книге автор поднимает большое количество социальных вопросов: пьянство, наркомания, проблема воспитания детей-подростков и другие. Главный герой произведения, глубоко верующий в Бога человек, пытается вразумить людей, заставить одуматься и стать на путь истинный. Он обращается к юным ребятам, ввязавшимся в наркобизнес. Но эти подростки, вкусившие прелесть легкой наживы, не хотят его слушать и выкидывают из вагона идущего поезда. Затем Авдий “читает проповеди” людям, уничтожающим редких животных и пьющим без перерыва, но и они его не понимают, в порыве гнева и в алкогольном опьянении вешают Каллистратова на дереве.

Лишь одно живое существо не предало Авдия — это волчица Акбара. Она не воспользовалась ситуацией, чтобы убить человека. Она его отпустила.

В своем произведении Ч. Айтматов доказывает, что в нашем современном обществе очень часто добрые намерения принимаются злобно и добро наказывается, что иногда животное оказывается лучше, добрее человека и что на плаху человек ведет себя сам.

Еще одним произведением, затрагивающим морально-нравственные проблемы, является повесть В. Распутина “Прощание с Матёрой”. В этом произведении поднимается проблема выселения людей из родной деревни. Некоторые с радостью готовы уехать в город, не задумываясь о брошенном доме, о годах, прожитых здесь, а другие не могут проститься с родными местами, с тем, что было нажито за многие годы, и решают уйти под воду вместе с Матёрой.

В своем произведении Распутин хочет отдать дань людям, почитающим старину, предков, обычаи, говорит, что каждый человек, стремясь к новому, не должен забывать о прошлом.

Проблемы человечества были подняты и в современной поэзии. Множество стихов Рождественского, Евтушенко, Высоцкого, Вознесенского и многих других посвящены проблемам войны, мира, экологии, добра, справедливости.

В стихотворении И. Эренбурга “Мы говорим, когда нам плохо. . . ” говорится о том, что в жизни все не случайно, что за свои ошибки каждый всегда отвечает сам:

Но ты ответишь перед всеми

Не только за себя — за Время.

Высоцкий в стихотворении “Кто сказал. . . ” поднял вопрос войны. Из-за многочисленных бессмысленных войн страдают люди, страдает земля, ухудшается экологическая ситуация:

Обнаженные нервы Земли

Неземное страдание знают.

Но он все же верит, что человечество одумается, поймет, что проблемы войной не решить. Высоцкий

верит, что когда-нибудь на Земле не будет войн, что люди будут жить спокойно.

Она вынесет все, переждет,

Не записывай Землю в калеки. . .

Тематика современной русской литературы очень разнообразна, но все произведения рассчитаны на то, чтобы пробудить в человеке добрые чувства, заставить задуматься над своим поведением и над своими поступками, подумать не только о себе, но и о будущем своих детей и внуков.