Сочинение 11 класс - "Честно хочется прожить..." (6)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Честно хочется прожить. . . " (6)"



В последнее время мы чаще стали говорить о нравственности, о взаимоотношениях людей в обществе, о духовном мире человека. Я пытаюсь понять, почему в сердцах некоторых людей зарождается фальшь, зависть, злость, ненависть друг к другу. На эти очень серьезные вопросы, которые волнуют сейчас наше общество, я до сих пор не нашла окончательного ответа. Чтобы воспитать в себе нравственность, духовность, разобраться в сложных проблемах современного мира, я обращаюсь к книгам. Книги Ч. Айтматова, В. Распутина, А. Солженицына, А. Вампилова, В. Шукшина, сборники поэзии В. Высоцкого, Ю. Друниной, Р. Гамзатова стали моими настольными книгами.

На очень серьезные размышления о том, как надо относиться к старшему поколению, к месту, где ты родился и вырос, к природе, меня натолкнула повесть В. Распутина “Прощание с Матёрой”. Главные герои повести — старухи Дарья, Настасья, Сима и дед Богодул. Все эти люди преклонного возраста, со старыми взглядами на жизнь, но именно в этих взглядах кроются та мораль и те принципы, которыми должно пользоваться молодое поколение, чтобы не повторить ошибок предков. Старухи живут в глухой деревне Матёра, которая находится на небольшом острове. Именно здесь прошла вся их жизнь, здесь похоронены их деды и прадеды, и милей и лучше этой деревушки для них нет в мире места. Но героям предстояло скорое выселение с родной земли, так как в связи со строительством ГЭС их Матёра попала в зону затопления. Государство предоставляло всем переселенцам городские квартиры или дома в других деревнях. Казалось бы, жителям надо радоваться, что они наконец выберутся из этой глуши, будут жить в городе, в квартирах со всеми удобствами. Но не всех жителей привлекла такая заманчивая перспектива: для некоторых переселение оказалось самой настоящей трагедией. Бабки Дарья и Настасья не могли смириться с тем, что ту землю, на которой они родились, выросли, в которой лежат их предки и на которой стоит святая церковь, можно опустить под воду, стереть с земли. Это же неправильно, это не по-человечески. . . Бабка Сима и дед Богодул хоть не родились в Матёре, но полностью на стороне Дарьи и Настасьи. И эти четыре человека принимают решение, которое они считают единственно правильным в сложившейся ситуации, — уйти под воду с землей, которая им бесконечно дорога. Повесть Распутина показывает, что в погоне за прогрессом, деньгами мы забываем о нравственности, человечности, духовных ценностях.

Глобальные вопросы, волнующие человечество, поднимает Ч. Айтматов в романе “Плаха”. Иисус Христос, наркоманы, чабан, волки — как все это связано? Автор связывает эти проблемы в узел, который именно мы, люди третьего тысячелетия, призваны развязать. Этот роман — крик, отчаянный призыв одуматься, осознать свою ответственность за все, что так обострилось в мире. Экологические проблемы рассматриваются как проблемы состояния души человеческой. Роман начинается темой волчьей семьи, перерастающей потом в тему гибели Моюнку-мы по вине человека: человек врывается в саванну как преступник, как хищник. Он уничтожает и сайгаков, и волков. На уничтожение обрекается и естественная среда их обитания. Этим и определяется неотвратимость схватки волчицы Акбары с человеком. И кончается это единоборство трагически.

Волки не просто очеловечены в романе. Они наделены в нем высокой нравственной силой, благородством, чего лишены люди, противопоставленные им в романе. Именно в Акбаре и Ташчайнаре олицетворено то, что издавна присуще человеку: чувство любви к детям, тоска по ним. Пока не трогали саванну, Акбара могла, встретив в степи беспомощного человека, отпустить его. Теперь, загнанная в тупик, отчаявшаяся и озлобленная, она обречена на схватку с человеком.

Много внимания уделяет автор раскрытию причин трагедии Бостона. Он совершает три убийства: сына, Акбары и Базарбая.

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