Сочинение 11 класс - "Честно хочется прожить..." (8)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Честно хочется прожить. . . " (8)"



Современная драматургия обращается к социально-философским и нравственным проблемам, которые способствуют постижению духовного мира человека наших дней. Нравственные проблемы в пьесах неотделимы от трудовой деятельности героев, поэтому человек и его дело являются ключевыми проблемами драматургии. Научно-технический прогресс осмысляется драматургами как глубинное явление, заключающееся как в модернизации производства, так и в перестройке психологии людей, в воспитании убежденности, чувства ответственности перед обществом, умения подчинить личное общественному.

Александр Валентинович Вампилов в пьесах “Прощание в июне”, “Старший сын”, “Утиная охота”, “Прошлым летом в Чулимске” создал различные типы человеческих характеров. Его герои действуют в самых разнообразных, порой и очень сложных, жизненных обстоятельствах.

В основе драматургии Вампилова — нравственный конфликт. Его герои, особенно молодые, на пути нравственных поисков, осмысления своей жизни, поступков.

Художественное мастерство драматурга проявляется в организации сюжета, жесткой композиционной структуре, умении создать яркие, выразительные характеры со сложной жизненной психологией, своеобразием мышления, мироощущения, своей жизненной философией.

В пьесе “Старший сын” студент Бусыгин и его попутчик Семен Севастьянов, по прозвищу Сильва, провожая девушек, с которыми познакомились в кафе, опоздали на последнюю электричку. Им негде ночевать. Они приходят на квартиру старого музыканта Сарафанова, где Бусыгин выдает себя за его старшего сына, родившегося якобы в годы войны от случайной фронтовой связи.

Таким образом Бусыгин и Сильва случайно вторгаются в мир чужой семьи, становятся свидетелями сложных семейных отношений. И хотя Бусыгин изрек афоризм: “У людей толстая кожа, и пробить ее не так-то просто”, — он скоро понял жестокость и необдуманность своего легкомысленного поступка.

Вначале Бусыгину кажется, что он на этот обман даже имеет право, поскольку его собственный отец оставил семью. Но в ходе разговора выясняется, что Сарафанов — человек достойный и глубоко порядочный. Возникает сложное положение: раскрыть свой обман — оскорбить человека в его лучших, искренних чувствах, не раскрыть — тоже нельзя. Бусыгин, в отличие от Сильвы, духовный мир которого ограничен, — человек легко уязвимый и ранимый, глубоко чувствующий боль другого. Есть в нем известная психологическая близость с Сарафановым. Сарафанов скрывает от окружающих, что он давно уже не работает в оркестре, а играет на свадьбах и похоронах. Сарафанову безразлично, сын ему Бусыгин или нет, для него важна та близость душ, которая вдруг раскрылась.

Пьеса “Старший сын” утверждает духовное единство людей, независимо от родственных связей.

