Сочинение 11 класс - "Давайте поклоняться доброте..." (2)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Давайте поклоняться доброте. . . " (2)"



В настоящее время, в век, когда машины выполняют сотни операций и заменяют десятки людей, встает как первоочередная проблема душевной теплоты.

Это, конечно, очень странно звучит. Вдруг рядом со словом “проблема” ставятся слова “нравственность”, “добро”, “теплота”. Но, к сожалению, особенно сейчас стало необходимо чаще задумываться над этим, ибо надо быть добрее друг к другу, слушать, чувствовать души других, не проходить мимо людей, зовущих на помощь. Плохо, когда люди, стремясь к собственному благополучию, забывают о том, что существуют, живут они в этом мире не одни, что кругом тоже люди, о которых нужно думать, с которыми необходимо считаться. Черствость души — самая страшная болезнь на свете. А. П. Чехов говорил: “Спешите делать добро”. Если мы будем сначала просто не обращать внимания на чужое горе, заглушать голос собственной совести, убеждая себя в том, что потом наверстаем упущенное, а пока и без того много забот, то тем самым мы убьем в себе самое ценное качество — способность делать добро. Это огрубляет наше сердце, покрывает его непроницаемой коркой, сквозь которую уже не пробьются мольбы о помощи. После потери доброты происходит неминуемая потеря нравственности. Такой человек способен уже на все. Необходимо бороться с этим, не допускать перерождения человека, и неудивительно, что большая часть произведений современных писателей посвящена этой теме. Авторы призывают нас быть добрее, душевнее друг с другом, вспоминая историю, уроки прошедшей войны. Одним из таких авторов был Василий Шукшин. Его произведения проникнуты великой любовью к своей земле, к людям. Та сердечность, которой проникнуты каждое слово, каждая строчка его произведений, показывает, как дороги писателю его Родина, простые люди. Он любит все: и небо, и птиц, и шелест ветра. По-моему, В. Шукшин своей любовью, теплотой, душевностью, простотой и высокой нравственностью сумел охватить все. Лучшие его герои — такие же, как и он сам. Их отличает искренность, глубокое понимание других, нравственная чистота. Егор Прокудин в “Калине красной” — образ человека, глубоко переживающего. Из темного воровского мира он шагнул в новое и светлое. Его душа осталась чистой, он не хочет возвращаться в прошлое. Автор показывает, что истинная доброта и нравственность не могут исчезнуть.

Герой произведения “Живет такой парень. . . ” поражает непосредственностью и добротой. Он может что-то наивно “загнуть”, но в душе он прекрасен. Василий Шукшин, показывая таких людей, заставляет поверить в добро, в его силу. Нравственность и доброта — великие силы, и надо правильно их понимать.

Добро воспитывает и возвеличивает человека, а злость и равнодушие унижают его. Если ты равнодушен к страданиям других, ты не заслуживаешь названия человека.

Любовь и добро привели нас в 1945 году к великой Победе. Вера в добро ведет нас по жизни сейчас. Страшно встречаться с черствостью и грубостью. По-моему, необходимо верить в людей, лучшее в них, необходимо сурово наказывать зло. Можно вылечить человечество от этих страшных болезней.