Сочинение 11 класс - Стихотворение "Книги-наши друзья"
Свободная тема "11 класс" - сочинение "Стихотворение "Книги-наши друзья""
Все задают себе вопрос,
Кто просто шутит, кто всерьез:
“Зачем нам книги на Земле?
Теперь компьютеры везде!”
Но если вдуматься, друзья,
То книги – помощь нам всегда,
И нас не надо убеждать,
Что лучше бегать, чем читать.
Во-первых, книга нам всегда
Поможет развивать себя,
Расскажет алгебры азы,
Покажет, как сажать цветы.
Как сделать к физике доклад,
Где как живут, как говорят,
За что любить родителей
И слушаться учителя.
А во-вторых, поможет всем
Избавиться от всех проблем,
Поднимет настроение,
Как вкусное варенье.
Теперь, надеюсь, вы поймете,
Что книга – лучший, верный друг.
И хоть минуточку найдете
На чтенье верных ваших слуг!