Сочинение 11 класс - Стихотворение "Книги-наши друзья"

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Стихотворение "Книги-наши друзья""



Все задают себе вопрос,

Кто просто шутит, кто всерьез:

“Зачем нам книги на Земле?

Теперь компьютеры везде!”



Но если вдуматься, друзья,

То книги – помощь нам всегда,

И нас не надо убеждать,

Что лучше бегать, чем читать.



Во-первых, книга нам всегда

Поможет развивать себя,

Расскажет алгебры азы,

Покажет, как сажать цветы.



Как сделать к физике доклад,

Где как живут, как говорят,

За что любить родителей

И слушаться учителя.



А во-вторых, поможет всем

Избавиться от всех проблем,

Поднимет настроение,

Как вкусное варенье.



Теперь, надеюсь, вы поймете,

Что книга – лучший, верный друг.

И хоть минуточку найдете

На чтенье верных ваших слуг!

