Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (1)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (1)"



Любовь. . . А что это такое? Мы так часто говорим “я люблю. . . ”, что уже многие не задумываются над смыслом этих слов. А ведь Роберт Рождественский прав. Жизнь каждого человека наполнена любовью, да и сама жизнь тоже начинается с любви. Каждого человека с первой минуты рождения окружают любовью. А маленький человечек, чувствуя теплоту и любовь со стороны родителей, растет и испытывает такое же чувство к окружающим, но пока еще не может выразить, показать свою любовь к ним. И первый человек, кому мы дарим первые улыбки, а он нам заботу и любовь, — это наша мама. Многие поэты посвящали ей свои стихи, выражая благодарность за любовь и ласку. Ведь именно мама всегда найдет нужные слова, чтобы успокоить, поможет в трудную минуту, порадуется твоему успеху. А тепло ее глаз и рук способно растопить любое “замерзшее” сердечко. Поэты, писавшие о героизме матерей во время Великой Отечественной войны и о родных матерях, призывают не забывать матерей, писать письма, приезжать в гости. Им так нужна наша любовь и ласка. А нам всегда теплее и уютней в этом “холодном” мире от материнской любви. Однажды я прочитала стихотворение “В память о матери”. Я не знаю, кто автор, оно мне совсем случайно попалось. Но оно тронуло меня до глубины души тем, как автор мог передать боль и переживания одинокой женщины, дети которой разъехались и давно не приезжали. Она прожила, наверное, нелегкую жизнь. Единственное богатство, которое осталось у нее в жизни, — дети. Она ждет их, вспоминает детство, еще и еще раз перечитывает письма, мечтает собраться со всеми за столом, поговорить. Но они забыли о ней, у них много других дел. Почему мы вспоминаем о близких нам людях и находим время приехать к ним только тогда, когда беда постучалась в двери? Почему? Почему не можем собраться в далеком родном доме летним деньком или погреться у знакомой с детства печи холодным зимним вечером? Как много таких “почему?”. И как много разных отговорок на них. И даже если мама поймет их, то материнское сердце не сможет. Поэтому поэты вновь и вновь просят нас любить, помнить, жалеть и уважать своих матерей, почаще бывать у них.

Слушайте, пока у вас есть мама,

Приезжайте к ней без телеграммы!

Второй матерью для человека является родная земля. В 50—60-е годы население Земли заговорило об охране природы, о том, что человек, достигнув свободы во всем, губит окружающий мир. Развитие новых технологий, научно-техническая революция все пагубней и пагубней влияет на окружающую среду. Писатели и поэты стремились показать в своих произведениях то, что сделала с людьми свобода: они забыли о любви к родной земле и долге перед ней, они вырубают леса и отстреливают животных, не думая о том, что богатства природы когда-нибудь закончатся. А что потом? Голые поля и реки без воды? В лесах только пни и кустарники? Жутковато, но реально. Оказывается, что мы еще счастливые люди, так как можем любоваться весенней зеленью, слушать трели соловья, видеть красоту русских лесов и полей. Но мы не осознаем этого или просто не хотим осознавать. А что будут видеть те, кто будет жить лет через сто? Эти проблемы современные авторы стараются отобразить в своих произведениях, чтобы каждый, кто прочитает, задумался над будущим природы, над жестокостью современного общества. “Плаха” Айтматова, “Прощание с Матёрой” Распутина наводят на мысль о том, каким жестоким и слепым стал мир по отношению к тем, кто живет не по современному ускоренному типу жизни, а так, как жили деды. Ценя каждую минуту своей скоротечной жизни, они находят время остановиться и полюбоваться белой березой, голубизной неба, своей родной землей. И они гордятся тем, что умеют увидеть, услышать, почувствовать всю эту красоту. Всю свою любовь к родной земле народ передал нам в народных песнях, сказках и легендах. ” А мы не сберегли и не знаем всего этого.

Много морально-нравственных проблем подняли в своих произведениях писатели и поэты в 50—80-е годы. В это время на полках книжных магазинов появляются ранее запрещенные произведения, а также книги только пришедших в литературу писателей и поэтов.

