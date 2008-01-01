Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (3))

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (3)"



Современная литература 50—80-х годов очень быстро развивалась. Представителями этого времени были такие авторы, как Е. Евтушенко, Ю. Друнина, С. Орлов, Р. Рождественский, В. Высоцкий и другие.

Всех авторов невозможно перечислить, так как их очень много. В своих стихах писатели отражали темы Великой Отечественной войны, любви, взаимоотношений между людьми, развития общества.

Р. Рождественский — одна из наиболее ярких фигур в поэзии 50—80-х годов. Он писал не только о Великой Отечественной войне, но также затрагивал социальную тему и писал о любви. В стихотворении “Все начинается с любви. . . ” автор выдвигает любовь как главную ценность жизни. Он хотел показать, что любовь — это что-то чистое, необыкновенное. Когда человек любит, он будет жить, он будет счастлив.

Все начинается с любви:

мечта и страх,

вино и порох.

Трагедия,

тоска

и подвиг —

все начинается с любви.

Этими строками Р. Рождественский хотел сказать нам, что ради любви люди готовы идти на подвиги. Многие стихи его стали песнями. “Эхо любви” — это одно из лучших стихотворений о любви в современной поэзии. Поэт нашел нужные слова, чтобы сказать о нежности, о верности в любви, о вечной, “звездной памяти друг друга”. Тут рассказывается о любви двух людей. Они любят друг друга так сильно, что не могут прожить друг без друга. Они представляют себя и эхом, и нежностью, и памятью. Их любовь зовет за собой, где бы они ни были.

И мне до тебя,

Где бы ты ни была,

Дотронуться сердцем нетрудно.

Опять нас любовь за собой позвала. . .

В этом стихотворении описываются глубокие и сильные чувства любящих и человеческие взаимоотношения.

Ю. Друнина также писала о любви, она выступала за чистоту чувств. В стихотворении “Любовь” говорится про то, что сердцу не прикажешь. Женщина ночью ведет сама с собой спор. Она говорит одно, а сердце отвечает совсем другое. В конце концов, думая о своем возлюбленном, героиня говорит сердцу, что она пропадет.

Тогда в тебе рождается испуг,

Все падает, все рушится вокруг.

И говоришь ты сердцу:

Пропадешь! —

А сердце отвечает:

— Ну и что ж!

Поэзия современной литературы 50—80-х годов характеризовалась чистотой человеческих взаимоотношений, любовью, добротой. Каждый человек должен любить.