Сочинение 11 класс - "Все начинается с любви..." (5)

Свободная тема "11 класс" - сочинение ""Все начинается с любви. . . " (5)"



Мир сходит с ума. Рвется нить, связывающая наше бренное тело с душой. Определяющее духовное начало, именуемое Бог, постепенно растворяется в хаосе современной жизни. На пепле разрушенных церквей появляется плесень равнодушия, распространяются сорняки озлобленности и жестокости. К чему пришли мы сегодня, забыв нравственные идеалы, заповеди?! Человечество само разрывает свою душу и разбрасывает окровавленные куски, никак не может остановиться, опомниться. Миру нужен доктор. Он напомнит, что человек должен любить ближнего, именно это делает человека Человеком. Он зажжет свечу, научит, как поддерживать ее трепещущее пламя. Он научит нас Любви.

На мой взгляд, смыть грязь с души человечества, погибающего от своих грехов, может живительная струя любовной лирики. Она заставит нас задуматься о смысле жизни. О том, стоит ли прятать все свои чувства в дальние, темные уголки наших душ. Поэты, врываясь в мир, несут своим творчеством жизнеутверждающие идеалы Добра, Любви и Нравственности. Поэзией душевных переживаний и страстью они пытаются разрушить ужасные законы современного мира, всеми силами стараются изменить его. И мучаются, когда не удается докричаться до глубины души, доказать свою правду.

Поэты отличаются от всех людей тем, что Господь Бог подарил им большое сердце и обрек их этим на вечные страдания. Тонко чувствуя фальшь в человеческих отношениях, поэты открыто говорят об этом. А люди не могут признаваться в своих грехах. Люди мстят поэтам за то, что души их чисты, за то, что их собственные души не могут “засиять золотыми россыпями”. Поэты бьются головой о стену равнодушия и злобы, стараясь хоть бы пошатнуть ее.

Меня поражает, откуда берется такая сила, такая энергия у поэтов. Ведь жизнь не щадит их, люди забрасывают их камнями ненависти. Я почти осознала, что силы они черпают из моря Любви, наслаждаются нектаром Любви.

Я писал и пишу

по закону

Горьковатой улыбки твоей,

Не разгаданной мною

ни разу. . .

Проснувшись иногда утром, я понимаю, что жизнь прекрасна тем, что жили, живут и будут жить на Земле люди, слагающие Гимны Любви. Эти люди “сбивают” нежные строчки дрожащей, неуверенной рукой, составляют Формулу Любви. Они не выбирают упрощенных формул высшего человеческого чувства, они боятся грязи и фальши в нем. Любовь, воспеваемая ими, способна свернуть горы. Поэты объясняют людям, что чувство это дается Всевышним каждому родившемуся на Земле. Вся беда в том, что многие прячут его в самые укромные уголки своей души, боятся выпустить его наружу. И тогда Любовь умирает. И хоть Любовь — это цветок единственный, неповторимый, такого больше не будет, ее надо разорвать на миллион кусочков и подарить людям, подарить всем, не тая. Тогда только человечество насладится ароматом этого цветка. Ведь жизнь так коротка. Бессмысленно жить, если тебя никто не любит. У человека должна быть исступленная любовь к жизни, ко всем ее проявлениям, из любви человек должен черпать силы и энергию, чтобы преодолевать все трудности и передряги. Любовь должна быть пожаром, лихорадкой сердца. Человек должен любить и страдать.

Поэты — это проповедники силы Любви, это апостолы, разносящие на своих могучих крыльях веру в то, что мир спасется Любовью.

“Любовь должна быть неизменна, как закон природы. Не может быть, чтобы я ждал солнце, а оно не взойдет”, — утверждал Ю. Брик. И поэты всею своей жизнью подтверждают это.