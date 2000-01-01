Сочинение 11 класс - Выбор профессии

Свободная тема "11 класс" - сочинение "Выбор профессии"



Заканчивая школу, миллионы молодых людей начинают независимую жизнь. Они могут начать работать, заняться бизнесом или продолжить учебу, чтобы получить высшее образование. Почти в каждом русском городе есть один или несколько институтов. В Москве и Санкт-Петербурге их десятки. Если вы хотите получить рабочую профессию, то можете поступить в профессиональное училище. Говорят, что в мире существует более 2000 профессий, так что сделать выбор и принять решение довольно трудно. Некоторые поступают по своему выбору, а некоторые следуют советам своих родителей.

Много раз я спрашивал себя: «Чем я хочу заниматься после окончания школы?» Несколько лет назад мне было трудно ответить определенно на этот вопрос. С течением времени я много раз менял решение по поводу того, в какой области науки или производства мне специализироваться. Было трудно решиться и выбрать из сотен профессий одну, которая подойдет мне лучше всего.

Каковы главные причины выбора будущей профессии? Во-первых, она должна быть вам интересна. Захватывающее занятие, которое вам действительно нравится, - - это важная составная часть счастья в жизни. Затем вам следует учесть необходимость зарабатывать на жизнь. Самая потрясающая работа не принесет вам удовлетворения, если вы голодаете. Кроме того, существует очень актуальная проблема безработицы: вам надо выбрать такую профессию, чтобы вы могли потом найти работу.

Пару лет назад я хотел стать врачом. Я думал, что это очень благородная профессия. В 8-м и 9-м классе мне хорошо давались биология и химия. Я хотел помочь людям, у которых были проблемы со здоровьем. Я знал, что врач должен быть благородным в работе и в жизни, добрым и внимательным к людям, ответственным и рассудительным, честным и благоразумным. Врач, который эгоистичен и нечестен, не может быть хорошим профессионалом. Я старался как можно больше развивать в себе хорошие черты характера.

Теперь я уже решил, кем быть. Я хочу стать учителем. Я знаю, что хорошим учителем стать очень трудно. Вы должны в совершенстве знать предмет, который вы преподаете, вы должны быть хорошо образованны и хорошо информированы. Невежественный учитель учит невежеству, пугливый учитель учит страху, скучающий учитель учит скуке. Но хороший учитель развивает в своих учениках горячее стремление к знаниям и любовь к истине и красоте. Как сказал однажды Джон Стейн-бек, великий учитель — это великий художник, а вы знаете, как мало на свете великих художников. Преподавание, возможно, величайшее из искусств. Воспитывать детей — большая ответственность. Я думаю, что именно поэтому учителя пользуются глубоким уважением.

Все больше людей понимают, что каждый образованный человек должен знать иностранный язык. Вот почему я собираюсь стать учителем английского языка. Мне понравился английский, когда мы только начали его учить, и это до сих пор один из моих любимых предметов. На английском языке писали многие очень разные и очень интересные писатели. На уроках литературы мы немного читали по-русски Шекспира и других писателей Великобритании, и мне бы хотелось прочесть их всех в оригинале. Я постараюсь поступить на факультет иностранных языков университета.

В российских университетах учатся 5 лет. После выпускных экзаменов вы становитесь дипломированным учителем английского или переводчиком. Университетское образование глубокое и многостороннее. Некоторые студенты идут в аспирантуру, чтобы продолжить научную карьеру. Большинство выпускников университета становятся учителями и возвращаются в школу. Я знаю, что работа учителя довольно трудна. Учитель не может сказать, что знает все в своей области. Он продолжает изучать свой предмет в течение всей своей деятельности, чтобы суметь ответить на любой вопрос. Он должен быть образцом компетентности.

