Сочинение 5 класс - Что означает быть современным? (Заметка в газету)

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Что означает быть современным? (Заметка в газету)"



Если бы кто-то скрытой камерой снял фильм об одном дне нашего класса, потом этот фильм разместил бы в Интернете, интересно, смогли бы пользователи Интернета определить, современные ли наши девушки и ребята, или они с XX столетия? Вот я и подумал: что означает «быть современным»? По каким таким приметам можно определить, представителями какого времени являются мои одноклассники и я?



Во-первых, начнем с внешнего вида ребят. У Руслана Беседина, который сидит рядом со мной за партой, длинный волосы. Но такие прически мои ровесники носили и раньше, этим никого не приведешь в удивление. Что же насчет одежды – ничего особого нет: джинсы, свитер, кроссовки.



Во-вторых, обратим внимание на детали. Главное, почти у каждого есть мобильный телефон. Кого сейчас приведешь в удивление звонком мобильного на уроке? Учителя, конечно, запрещают пользоваться телефоном во время урока, и ученики отключают телефоны, и все же всегда кто-то нарушит запрет.



В-третьих, на перемене кто-то слушает плейер, кто-то списывает задачу на урок, который будет – не успел дома или не смог сделать; кто-то идет в столовую. Здесь, наверное, только плейер является признаком нашего времени. Я, конечно, мог бы сказать еще о компьютере. Наша школа, подключена к Интернету, и может гордиться двумя компьютерными классами. Но я считаю, что это только внешние детали, которые указывают на время событий.



Что же означает «быть современным»? Я считаю, дело не в мобильном телефоне, и не в компьютере, а в том, что, имея все это, мы не потеряли способности сопереживать другим людям, плакать над рассказом И. С. Тургенева «Муму», быть честными, уметь дружить, не предавать товарищей, добиваться поставленной цели своей настойчивой работой. Такие качества были присущи людям, которые жили и в XX, и в XIX столетиях. А разве сотворённые старшим поколением шедевры архитектуры, музыки, живописи, литературы не современные? Итак, смотря на экран компьютера, надо делать выводы о героях и сюжете не по внешним признакам и даже не по словам, а по их поступками.