Сочинение 5 класс - Дельфины-спасители

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Дельфины-спасители"



Было раннее утро. На небе было солнце. Ничего не предвещало плохой погоды. В море жила семья дельфинов. Их звали: Колли, Роли и Долли. Это были сестры. В это утро сестры решили прогуляться. Они долго играли и веселились на ласковых волнах. И вдруг небо затянуло темными тучами, и на море начался шторм.

Волны были огромные. Вода стала черной и смешалась с водорослями. Колли, Роли и Долли решили вернуться домой. И вдруг они увидели яхту. На ней были люди. Яхту сильно качало на волнах. Люди кричали от испуга и метались по палубе. В одно мгновение, яхту накрыло сильной волной и людей смыло в воду. Люди стали тонуть и звать на помощь, но они были совершенно одни в открытом море.

Но тут из набегающей волны появились дельфины. Они подхватили обессиливших людей и понесли их к берегу.

После этого случая, спасенные люди очень часто приходили к берегу моря, и с благодарностью смотрели на резвящихся, на волнах дельфинов.