Сочинение 5 класс - Домашнее сочинение о летнем происшествии
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Домашнее сочинение о летнем происшествии"
Летом я никуда не выезжал, потому что родители всё лето работали. Но я вполне прилично отдохнул и дома: играл с ребятами во дворе, ходил купаться в бассейн, гулял по городу, сидел дома за компьютером.
Однажды со мной приключилось небольшое происшествие, благодаря которому я научился одной важной вещи.
Дело было в июле, когда стояло самое пекло. Мы с ребятами отправились гулять по Арбату, решили зайти заодно и в «Макдоналдс» — побаловаться мороженым. Там-то и произошёл этот случай. Мы купили рожки со сливочным мороженым и пошли гулять по Старому Арбату: смотрели картины уличных художников, поделки и сувениры, которые в изобилии здесь продаются. Затем услышали музыку — это пели уличные музыканты. Мы стояли и слушали, а затем я решил положить немного мелочи в коробочку, что стояла перед артистами. Но я забыл про мороженое, которое держал в руках, и когда я наклонился, чтобы положить несколько рублей, шарик мороженого выскользнул из рожка и прямёхонько упал в эту самую коробочку. Стало до того стыдно, что я развернулся и убежал.
Теперь я буду гораздо аккуратнее с мороженым на улице! Вот такой вроде бы и не очень важной мелочи я научился благодаря этому случаю.