Сочинение 5 класс - Домашнее сочинение о летнем происшествии

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Домашнее сочинение о летнем происшествии"



Летом я никуда не выезжал, потому что родители всё лето работали. Но я вполне прилично отдохнул и дома: играл с ребятами во дворе, ходил купаться в бассейн, гулял по го­роду, сидел дома за компьютером.



Однажды со мной приключилось неболь­шое происшествие, благодаря которому я на­учился одной важной вещи.



Дело было в июле, когда стояло самое пекло. Мы с ребятами отправились гулять по Арбату, решили зайти заодно и в «Мак­доналдс» — побаловаться мороженым. Там-то и произошёл этот случай. Мы купили рожки со сливочным мороженым и пошли гулять по Старому Арбату: смотрели картины уличных художников, поделки и сувениры, которые в изобилии здесь продаются. Затем услыша­ли музыку — это пели уличные музыкан­ты. Мы стояли и слушали, а затем я решил положить немного мелочи в коробочку, что стояла перед артистами. Но я забыл про мо­роженое, которое держал в руках, и ког­да я наклонился, чтобы положить несколько рублей, шарик мороженого выскользнул из рожка и прямёхонько упал в эту самую ко­робочку. Стало до того стыдно, что я развер­нулся и убежал.



Теперь я буду гораздо аккуратнее с мо­роженым на улице! Вот такой вроде бы и не очень важной мелочи я научился благодаря этому случаю.