Сочинение 5 класс - Если бы я был самым сильным человеком на земле
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Если бы я был самым сильным человеком на земле"
Если бы я вдруг, по мановению волшебной палочки, стал бы самым сильным человеком на планете, я бы сделал много добрых дел: стал бы чемпионом мира по тяжёлой атлетике, устроился бы на работу в МЧС или в милицию, чтобы бороться при помощи своей силы со злом и помогать тем, кто нуждается в помощи. Вообще-то я считаю, что главное — быть сильным духом, а сила мышц — второстепенное дело. Вот, например, один из сильнейших людей земли Дикуль был некоторое время прикован к инвалидной коляске, но при помощи силы воли сумел встать из неё, а затем еще стал и одним из самых великих сила чей!