Сочинение 5 класс - Интересная встреча
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Интересная встреча"
Бывают совершенно неожиданные встречи. Такая необычно интересная встреча была у меня совсем недавно. Я встретил удивительного человека.
Я столкнулся с этим мальчиком на нашей лестнице, когда выносил мусор. Я сразу обратил внимание на его глаза — они были безбрежно-синие, будто я глянул в глубь моря.
— Привет! — сказал я, от неожиданности чуть не выронив мусорное ведро.
А мальчик ответил так культурно и вежливо, что мне стало не по себе:
— Добрый Вам день!
Мы разговорились, и я узнал о новом знакомом такое, что выделило его сразу из числа всех моих друзей, дружбой с которыми я тоже, конечно, дорожу.
Саша, так звали моего знакомого, учился в необыкновенном месте. Я и не знал, что ещё существуют приходские школы! Но, оказывается, такие есть, и в одной из них учился Саша. «Потому что у меня папа священник, да и я сам верую», — пояснил мальчик с голубыми глазами. Это «верую» сразило меня наповал. Это было так интересно — разговаривать с глубоко верующим человеком!
Из разговоров со своим новым соседом я очень многое узнал о жизни, о Боге, о религиозных заповедях. И все слова Саши были глубоко прочувствованы и не такие вымученные и неинтересные, как это обычно бывает, когда взрослые начинают нам, детям, рассказывать о Боге и религии. Я очень рад, что у меня есть теперь такой друг, и благодарен той случайной встрече!