Сочинение 5 класс - Интересная встреча

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Интересная встреча"



Бывают совершенно неожиданные встре­чи. Такая необычно интересная встреча была у меня совсем недавно. Я встретил удивитель­ного человека.



Я столкнулся с этим мальчиком на на­шей лестнице, когда выносил мусор. Я сра­зу обратил внимание на его глаза — они были безбрежно-синие, будто я глянул в глубь моря.



— Привет! — сказал я, от неожиданности чуть не выронив мусорное ведро.



А мальчик ответил так культурно и веж­ливо, что мне стало не по себе:



— Добрый Вам день!



Мы разговорились, и я узнал о новом зна­комом такое, что выделило его сразу из числа всех моих друзей, дружбой с которыми я то­же, конечно, дорожу.



Саша, так звали моего знакомого, учил­ся в необыкновенном месте. Я и не знал, что ещё существуют приходские школы! Но, ока­зывается, такие есть, и в одной из них учился Саша. «Потому что у меня папа священник, да и я сам верую», — пояснил мальчик с го­лубыми глазами. Это «верую» сразило меня наповал. Это было так интересно — разговари­вать с глубоко верующим человеком!



Из разговоров со своим новым соседом я очень многое узнал о жизни, о Боге, о ре­лигиозных заповедях. И все слова Саши были глубоко прочувствованы и не такие вымучен­ные и неинтересные, как это обычно бывает, когда взрослые начинают нам, детям, расска­зывать о Боге и религии. Я очень рад, что у меня есть теперь такой друг, и благодарен той случайной встрече!

