Сочинение 5 класс - Интересный день
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Интересный день"
Воскресенье выдалось замечательным. Я сделал все уроки ещё в субботу, поэтому всё воскресенье было моим!
Утром я позвонил своему другу Василию и поболтал с ним о разных важных вещах с полчаса. Потом стал одеваться — готовиться к поездке в гости к нашим добрым знакомым дяде Серёже и тёте Вале. Об этой поездке папа говорил нам целую неделю. Они, действительно, замечательные люди, поэтому вся семья ждала воскресенья с нетерпением.
Весь день и половину вечера я провёл вместе с родителями в гостях. Это было потрясающе. Дядя Серёжа недавно побывал в Африке, ездил он туда в командировку по работе. Он брал с собой цифровую видеокамеру и записал несколько кассет.
Целую неделю по вечерам он монтировал из шести четырёхчасовых кассет фильм со своими комментариями и титрами, и вот эту работу мы и были приглашены посмотреть и оценить.
Трёхчасовой фильм смотрелся на одном дыхании: дикие животные, саванна, удивительные, почти дикие люди, отели, улицы и рынки африканских городов — всё это не могло никого оставить равнодушным!
Потом дядя Серёжа показал сувениры, которые привёз из Африки, и подарил нам несколько вещей. Я с радостью рассматривал свой подарок — настоящую маску одного африканского племени — поглаживал её шершавую поверхность и представлял себя в саванне. Я несусь в джипе и разглядываю окружающие меня красоты…
Я укладывался спать с неохотой, но поглядел на маску, висящую на стене рядом с изголовьем, и быстро заснул. Снились мне в эту ночь самые чудесные сны.