Сочинение 5 класс - Интересный день

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Интересный день"



Воскресенье выдалось замечательным. Я сделал все уроки ещё в субботу, поэтому всё воскресенье было моим!



Утром я позвонил своему другу Василию и поболтал с ним о разных важных вещах с полчаса. Потом стал одеваться — готовиться к поездке в гости к нашим добрым знакомым дяде Серёже и тёте Вале. Об этой поездке па­па говорил нам целую неделю. Они, действи­тельно, замечательные люди, поэтому вся се­мья ждала воскресенья с нетерпением.



Весь день и половину вечера я провёл вместе с родителями в гостях. Это было по­трясающе. Дядя Серёжа недавно побывал в Африке, ездил он туда в командировку по работе. Он брал с собой цифровую видеокаме­ру и записал несколько кассет.



Целую неделю по вечерам он монтиро­вал из шести четырёхчасовых кассет фильм со своими комментариями и титрами, и вот эту работу мы и были приглашены посмотреть и оценить.



Трёхчасовой фильм смотрелся на одном дыхании: дикие животные, саванна, удиви­тельные, почти дикие люди, отели, улицы и рынки африканских городов — всё это не могло никого оставить равнодушным!



Потом дядя Серёжа показал сувениры, которые привёз из Африки, и подарил нам несколько вещей. Я с радостью рассматривал свой подарок — настоящую маску одного африканского племени — поглаживал её шершавую поверхность и представлял себя в са­ванне. Я несусь в джипе и разглядываю окружающие меня красоты…



Я укладывался спать с неохотой, но поглядел на маску, висящую на стене рядом с изголовьем, и быстро заснул. Снились мне в эту ночь самые чудесные сны.