Сочинение 5 класс - Как мы однажды разводили костёр

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы однажды разводили костёр"



Однажды мы всем классом ходили в поход. Когда мы выходили, была хорошая погода. Но, как назло, едва мы стали располагаться на поляне, чтобы пообедать, погода стала меняться. Я почувствовал неладное: облака стали превращаться в тучи, запахло дождём.



И точно! Не успели мы натянуть палатки, как хлынул ливень. После того как гроза отгромы­хала, я решил разжечь костёр.



Развести костёр — дело нехитрое. Ког­да сухо или есть сухие дрова. Сейчас же было всё вокруг мокрое. От мокрого валежника только шёл едкий дым, а огня не было ни дать. Ребята стали предлагать способы разжигания костра.



— Нужен бензин, — сказал кто-то очень умный. Но бензина и сухого спирта для разжигания ни у кого, конечно, не оказалось.



И тут я вспомнил рассказ учителя по основам безопасности жизнедеятельности Ивана Алексеевича о том, как нужно разжигать кос тёр в непогоду.



Мы нарубили сухих еловых лап, которые росли прямо у земли. И уже через минуту первые язычки пламени говорили нам о том; что обед и чай будут горячими!



В тот день я понял, насколько важны уроки ОБЖ!