Сочинение 5 класс - Как мы отдыхали на лесной поляне
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы отдыхали на лесной поляне"
Осенью и весной мы часто ходим в лес всем классом. Это очень сближает нас, поэтому наш класс очень дружный. Все наши походы интересны, и об одном из них я сейчас расскажу.
Дело было весной, в мае. Я почти всю неделю болел, но когда пришёл в школу после болезни и узнал, что в ближайшее воскресенье будет поход в лес, тут же решил идти, несмотря на отговоры родителей.
В лесу, как и всегда, было очень весело: мы шли не торопясь, по пути распевали песни, играли в разные подвижные игры, фотографировались. Природа уже подготовилась к встрече лета: всё вокруг зеленело и цвело, пели птицы, звенели разные насекомые.
Я шёл впереди всех, поэтому я первым увидел эту замечательную поляну.
— Здесь мы и остановимся! — сказал наш учитель Игорь Сергеевич.
Все зашумели, загалдели. Каждому хотелось выбрать местечко получше. Но на поляне было столько хороших мест, что скоро все успокоились. Я с другими ребятами пошёл в лес набирать сухих веток для костра, а девчонки начали готовить мясо для шашлыков и нанизывать его на шпажки.
Скоро разгорелся костёр, вернее даже два костра: один побольше — для чайника и поменьше — для шашлыков. Второй костёр мы вскоре притушили, чтобы остались только угли, так как шашлыки нельзя жарить над открытым огнём.
Я занимался тем, что переворачивал шашлыки, чтобы они обжарились со всех сторон, а когда появлялось пламя, то поливал шашлыки уксусом, в котором были разведены специи.
Как же мы потом уплетали эту вкуснотищу! После еды мы играли в викторину, пели песни, загадывали друг другу загадки, слушали музыку леса — пересвист птиц, жужжание насекомых, шорох ветерка в кронах деревьев.
Домой мы возвращались счастливые, переполненные впечатлениями. Этот отдых на лесной поляне я не забуду никогда!