Сочинение 5 класс - Как мы отдыхали на лесной поляне

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как мы отдыхали на лесной поляне"



Осенью и весной мы часто ходим в лес всем классом. Это очень сближает нас, поэто­му наш класс очень дружный. Все наши по­ходы интересны, и об одном из них я сейчас расскажу.



Дело было весной, в мае. Я почти всю не­делю болел, но когда пришёл в школу после болезни и узнал, что в ближайшее воскресе­нье будет поход в лес, тут же решил идти, не­смотря на отговоры родителей.



В лесу, как и всегда, было очень весело: мы шли не торопясь, по пути распевали пес­ни, играли в разные подвижные игры, фото­графировались. Природа уже подготовилась к встрече лета: всё вокруг зеленело и цвело, пели птицы, звенели разные насекомые.



Я шёл впереди всех, поэтому я первым увидел эту замечательную поляну.



— Здесь мы и остановимся! — сказал наш учитель Игорь Сергеевич.



Все зашумели, загалдели. Каждому хоте­лось выбрать местечко получше. Но на поляне было столько хороших мест, что скоро все ус­покоились. Я с другими ребятами пошёл в лес набирать сухих веток для костра, а девчонки начали готовить мясо для шашлыков и нани­зывать его на шпажки.



Скоро разгорелся костёр, вернее даже два костра: один побольше — для чайника и по­меньше — для шашлыков. Второй костёр мы вскоре притушили, чтобы остались только уг­ли, так как шашлыки нельзя жарить над от­крытым огнём.



Я занимался тем, что переворачивал шаш­лыки, чтобы они обжарились со всех сторон, а когда появлялось пламя, то поливал шашлы­ки уксусом, в котором были разведены специи.



Как же мы потом уплетали эту вкуснотищу! После еды мы играли в викторину, пели песни, загадывали друг другу загадки, слуша­ли музыку леса — пересвист птиц, жужжание насекомых, шорох ветерка в кронах деревьев.



Домой мы возвращались счастливые, пере­полненные впечатлениями. Этот отдых на лес­ной поляне я не забуду никогда!