Сочинение 5 класс - Как нужно развивать память

Свободная тема "5 класс" - сочинение " Как нужно развивать память"



Хорошая память — это прежде всего работа ума. С годами память слабеет, наши знания покидают нас. «Я знаю, что знаю, а вспомнить не могу!» — мучается каждый из нас в определенных ситуациях.



Есть много возможностей тренировать, укреплять свою память. Это и внимательное чтение, и анализ того, что видел в течение дня. Память можно тренировать и переписыванием отрывков из художественных текстов. Такое переписывание и без учебника грамматики поможет легче и лучше усвоить правила написания. Главное — нужно работать, давать пищу своему уму и воображению. И тогда и в зрелые годы и даже в старости можно сохранить светлую память и трезвый ум.