Сочинение 5 класс - Как я испугался
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как я испугался"
Пошли мы с мамой по грибы. В лесу было тихо и хорошо. Мне попалось несколько подосиновиков. Один из них рос около высокого пня.
Когда я подошёл к сухому пню, что-то блестящее мелькнуло у меня под ногами. Змея! По моей спине мурашки побежали. Мама где- то далеко, а вдруг змея бросится на меня?!
Я пригляделся и увидел на змеиной голове два ярких оранжевых пятна. Да и туловище змеи было чёрным. Так это уж! Мои страхи исчезли. Я не стал трогать безвредного ужа и пошёл дальше.