Сочинение 5 класс - Как я испугался

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как я испугался"



Пошли мы с мамой по грибы. В лесу бы­ло тихо и хорошо. Мне попалось несколько подосиновиков. Один из них рос около высо­кого пня.



Когда я подошёл к сухому пню, что-то блестящее мелькнуло у меня под ногами. Змея! По моей спине мурашки побежали. Мама где- то далеко, а вдруг змея бросится на меня?!



Я пригляделся и увидел на змеиной голо­ве два ярких оранжевых пятна. Да и тулови­ще змеи было чёрным. Так это уж! Мои стра­хи исчезли. Я не стал трогать безвредного ужа и пошёл дальше.