Сочинение 5 класс - Как я обычно делаю уроки
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как я обычно делаю уроки"
Уроки приходится делать каждый день, и я выработал для себя систему. Она помогает мне рационально распределить силы и время.
Во-первых, я не сажусь за письменный стол сразу по возвращении из школы. Вначале — обед и час отдыха. В это время я слушаю музыку или пою караоке, смотрю телевизор или разговариваю с подругой по телефону. Главное: я делаю то, что доставляет удовольствие.
Во-вторых, начинаю выполнение домашнего задания с самого трудного, пока ещё есть большой запас сил. Обычно это уроки по математике, физике, русскому языку. Устные задания оставляю напоследок, но если их много — распределяю между письменными, чтобы менять вид деятельности и меньше уставать.
В-третьих, я всегда «захватываю» немного уроков впрок, то есть делаю заранее, за несколько дней вперёд. Это, конечно, касается больших или сложных заданий, заучивания наизусть стихотворения, написания реферата или сочинения. На их выполнение уходит обычно несколько дней. Дробление в таком случае очень помогает без особого напряжения сделать работу.
Во время выполнения домашнего задания я устраиваю перерывы каждый час: разминаюсь, пью чай, просто смотрю в окно. Это помогает сохранить силы.
Ещё, я считаю, очень важна тишина. Если рядом работает телевизор или магнитофон, это отвлекает и даже нервирует.
Вот мой подход к выполнению домашнего задания. Может, у кого-то есть рецепт получше?