Сочинение 5 класс - Как я обычно делаю уроки

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как я обычно делаю уроки"



Уроки приходится делать каждый день, и я выработал для себя систему. Она помогает мне рационально распределить силы и время.



Во-первых, я не сажусь за письменный стол сразу по возвращении из школы. Внача­ле — обед и час отдыха. В это время я слу­шаю музыку или пою караоке, смотрю телеви­зор или разговариваю с подругой по телефону. Главное: я делаю то, что доставляет удовольст­вие.



Во-вторых, начинаю выполнение домаш­него задания с самого трудного, пока ещё есть большой запас сил. Обычно это уроки по мате­матике, физике, русскому языку. Устные за­дания оставляю напоследок, но если их мно­го — распределяю между письменными, чтобы менять вид деятельности и меньше уставать.



В-третьих, я всегда «захватываю» немного уроков впрок, то есть делаю заранее, за несколько дней вперёд. Это, конечно, касается больших или сложных заданий, заучивания наизусть стихотворения, написания рефера­та или сочинения. На их выполнение уходит обычно несколько дней. Дробление в таком случае очень помогает без особого напряжения сделать работу.



Во время выполнения домашнего задания я устраиваю перерывы каждый час: размина­юсь, пью чай, просто смотрю в окно. Это по­могает сохранить силы.



Ещё, я считаю, очень важна тишина. Ес­ли рядом работает телевизор или магнитофон, это отвлекает и даже нервирует.



Вот мой подход к выполнению домашнего задания. Может, у кого-то есть рецепт получ­ше?