Сочинение 5 класс - Как я понимаю счастье

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Как я понимаю счастье"



Каждый человек понимает счастье по-своему. Для одних это размеренная, спокойная и сытая жизнь, другие, наоборот, ищут счастье в приключениях и острых ощущениях. Для меня счастье — это познание чего-то нового, наслаждение самим процессом получения новой информации. Иногда мне кажется, что на это в сутках для меня не хватает часов. Мне жаль тратить время на сон: сколько нового можно было бы еще узнать!



Новое для меня — это и книги, и фильмы, и музыка, и путешествия, выставки и концерты. Новое для меня — это и люди, которые меня окружают. Каждый интересен по-своему, каждый может тебя чему-то научить. И неважно, сколько среди них хороших и сколько плохих людей — все они помогают понять пеструю мозаику окружающего мира, учат быть добрее или осторожнее, критичнее или снисходительнее. Главное — все это учит нас жить!