Сочинение 5 класс - Какой должна быть школьная перемена и почему

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Какой должна быть школьная перемена и почему"



Я думаю, школьная перемена должна быть для всех разной. Один хочет тихо поси­деть в кресле и расслабиться, послушать неж­ную музыку, сопровождаемую шелестом волн и криком чаек. Другому нужно плотно поесть. Третьему — побегать с мячом или поиграть в настольный теннис. Мы все разные и не мо­жем желать одного и того же.



Значит, в школе обязательно должна быть комната психологической разгрузки. В ней — тишина, звуки из шумного коридора не будут проникать благодаря хорошей изоляции. Цветы, аквариум, мягкие диваны и кресла, музыкаль­ные центры с наушниками — всё это поможет за несколько минут снять стресс, отдохнуть.



Буфет — необходимость для учеников. Причём он должен работать так, чтобы не бы­ло очередей. Иначе всю перемену простоишь за булкой и стаканом чая, а потом будешь всё это не прожёвывать, а стремительно проглатывать.



Наконец, специальный малый спортзал для желающих активно отдыхать на перемене. Здесь — стол для тенниса, мячи, скакалки, гантельки, простейшие тренажёры типа вело­сипеда или беговой дорожки.



Надеюсь, всё это появится в нашей школе в ближайшее время. Так хочется на переменах не бродить уныло по коридорам и не сидеть в шумном классе!