Сочинение 5 класс - Кем я хочу стать?

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Кем я хочу стать?"



я часто мечтаю о своем будущем: какое оно будет? Надо много и упорно учиться, чтобы стать капитаном дальнего плавания. я уже сейчас готовлюсь к этой профессии: изучаю карту, читаю литературу о великих мореплавателях и географических открытиях. Мой любимый герой Ч капитан Немо Жюля Верна. На моей книжной полке много и технической литературы. я много читаю о парусных судах, о современных гражданских и военных судах. Очень интересным является подводный флот. У подводников очень сложная техника, им приходится служить в трудных условиях, но они видят самые глубины океана. Но капитан должен знать не только географию. На современных кораблях установлены сложнейшие приборы, чтобы ими управлять, нужно знать математику, физику, биологию. Для этого нужно получить основы знаний в школе, а затем учиться дальше. я обязательно выучусь на капитана, буду бороздить мировой океан. . .

Но мечты без реального труда не воплотятся сами по себе, поэтому сейчас надо трудиться, учиться, набираться знаний.

Профессия капитана требует выносливости, поэтому я упорно занимаюсь спортом: в здоровом теле Ч здоровый дух.