Сочинение 5 класс - Котенок - вампир

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Котенок - вампир"



Жила-была одна девочка. Она очень собой гордилась и думала, что она всех умнее, красивее и гибче. Звали ее Юлия. Один раз она пошла к подружке. А она дружила только с тем, кто по ее мнению был достоин ее дружбы. Надо сказать, что у нее друзей-то почти и не было. Единственный ее друг – девочка, которая была похожа на Юлю: она тоже думала, что всех умнее, красивее и гибче.

По дороге Юля увидела котенка, который ласкался у ее ног. Юлия, заметив, что он к ней ласкается, отпихнула его и сказала: «Нечего тебе делать у моих ножек. А ну, дворовый житель, кыш!» И котенок повел себя очень странно. Он как будто сказал: «Ну еще погоди, королева красоты. Бе-бе-бе!» А потом пошел и оглядывался на Юлю с такой злой ухмылкой…Юля не хотела пугать себя, но все же боялась. Она пришла к подруге и все рассказала. Но подруга, которую звали Мирабелла, сказала, что необходимо успокоиться и внушить себе, что это сон. Но Юля боялась и не хотела уходить от подруги, но делать нечего, пришлось идти. С ней ничего не случилось по дороге. Она легла и заснула с мыслью, что подруга права, все это сон!

Пробило полночь. Девочка проснулась, ей стало жутко, что щекотило внутри. Вдруг дверь открылась. Появилась маленькая тень на полу… И вдруг эта тень начала увеличиваться и приближаться к девочке. Юля подумала, что ей все это сниться, и ущипнула себя за руку, чтобы проверить, права она или нет. Но увы… Это был не сон. И вдруг она увидела что-то очень загадочное. Она начала видеть кого-то, напоминающего ей котенка, которого она накануне отпихнула, такого милого, приятного, нежного. Но это было уже больше похоже на страшного монстра, а потом на вампира.

вампир Девочка хотела закричать, но вместо этого получилось какое-то мычание коровы. Юля увидела, что рот у нее каким-то образом закрыт, то есть если приглядеться, то можно было увидеть, что он у нее зашит!

Вампир подошел и сказал: « Зачем ты меня отпихнула? Зачем ты сказала, что я дворовый? И зачем сказала «Кыш!», а?» Вампир не медля ни секунды, пока девочка была в шоке, бросился на нее. Набросившись, он начал пить кровь из шеи. Девочка не сопротивлялась, она как будто была на седьмом небе от восторга. Ей что-то нравилось в укусе вампира. Вскоре он выпил всю кровь, но осталась одна капля. Юля успела сказать последнее слово: «Убийца, прости!» Вампир оглянулся и увидел, что девочка исчезла: она умерла. А утром родители ее не нашли и оба поставили себе могилы, кресты и повесились каждый над своей могилой. Ни кто так и не вспоминал про эту семью неженок.

Мирабелла думала: «Что она не приходит? Мы ведь с ней договорились о походе в кино. »

Больше никто так и не хвастался, как они. Никогда