Сочинение 5 класс - Мое детство

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мое детство"



О моем детстве у меня самые хорошие воспоминания. С моими родителями и старшим братом мы побывали в разных местах. Мы были в Египте, Коктебеле, на Азовском море, в городе Мышкине и многих других местах.

Одно из самых ярких впечатлений у меня осталось после поездки в Египет. В Египет мы прилетели поздним вечером. В аэропорту нас ожидал автобус, который отвез нас в очень уютный и красивый отель «Арабелла», в котором мне сразу предложили горсть замечательных маленьких конфет, после чего нас разместили в очень уютном номере.

Каждый день наш номер убирали. Когда мы в него возвращались, на кровати, стоявшей посередине комнаты, мы обнаруживали лебедей, сделанных из полотенец, возле которых лежала живая роза. На территории этого отеля было несколько больших бассейнов, в которых мы купались. Несколько раз нам удалось поплавать в открытом море; когда я вошла в воду, я сразу увидела большое количество разнообразных рыб, которые плавали между кораллами. Пару раз мы ездили на экскурсии. Одна была на корабле, а другая на автобусе. На корабле нам достались самые хорошие места. Отплыв очень далеко от берега, мы остановились в открытом море. Нам предложили вплавь добраться до небольшого островка, находившегося в метрах ста от корабля. Я, мама и брат решили вместе с остальными туристами доплыть до этого острова. Мне показалось, что было очень глубоко, хотя на самом деле глубина была не более семи метров. Доплыв до берега, мы поняли, что этот остров необитаем. На нем не было никакой живности. Весь берег был усыпан сухими кораллами, которые море выбросило из своих глубин. Моя мама нашла очень красивую раковину и хотела забрать ее с собой, но вдруг из нее высунулся рак – отшельник. Мы, испугавшись, оставили его на берегу и поплыли обратно на корабль.

На другую экскурсию мы поехали на автобусе. Нам показывали и рассказывали о достопримечательностях этой страны. Мы увидели гробницы фараонов и многое другое.