Сочинение 5 класс - Мой любимый цветок

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мой любимый цветок"



Ландыш я считаю чудом природы. Каж­дый цветок в отдельности — это шедевр, кото­рым можно любоваться и восхищаться.



Желтовато-белые колокольчики идеаль­ной формы на тонкой зелёной ножке, возвы­шающейся среди довольно широких удлинён­ных листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре.



На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Не­много сладковатый, он кружит голову, окуты­вает нас приятным дурманом.



Ландышей осталось очень мало, это ред­кий цветок, занесённый в Красную книгу. По­этому нельзя понять тех людей, которые со­ставляют из этих цветов букеты и продают их. А те, кто едут в лес, чтобы насладиться чудесной картиной — бело-зелёной ароматной поляной, находят там зачастую вытоптанную браконьерами лысую лужайку.



Давайте же беречь этот дар природы — чудесный цветок с ласкающим слух названием «ландыш»!