Сочинение 5 класс - Мой любимый цветок
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мой любимый цветок"
Ландыш я считаю чудом природы. Каждый цветок в отдельности — это шедевр, которым можно любоваться и восхищаться.
Желтовато-белые колокольчики идеальной формы на тонкой зелёной ножке, возвышающейся среди довольно широких удлинённых листьев. Кажется, тронь их — и зазвенят тоненько, нежно, возвещая о том, что весна в разгаре.
На ландышевой поляне стоит чудесный аромат, не сравнимый ни с каким другим. Немного сладковатый, он кружит голову, окутывает нас приятным дурманом.
Ландышей осталось очень мало, это редкий цветок, занесённый в Красную книгу. Поэтому нельзя понять тех людей, которые составляют из этих цветов букеты и продают их. А те, кто едут в лес, чтобы насладиться чудесной картиной — бело-зелёной ароматной поляной, находят там зачастую вытоптанную браконьерами лысую лужайку.
Давайте же беречь этот дар природы — чудесный цветок с ласкающим слух названием «ландыш»!