Сочинение 5 класс - Мой пес по кличке Гром

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Мой пес по кличке Гром"



У моего дедушки Васи сейчас живет собака Гром. Он красивый пес, но немного глупый. Он даже не умеет гавкать. Каждый раз, когда я и мои родители приезжаем на дачу, мы выгуливаем Грома. Он у дедушки на цепи сидит. Когда мы с ним идем гулять, то прицепляем его на семиметровый поводок. На нем он чувствует себя свободным, но когда он видит какую-то цель: птицу или кошку - то бежит сломя голову и так натягивает поводок, что может свалить с ног. Он очень сильный. Гром похож на лайку, поэтому любит гоняться за дичью. Однажды, когда дедушка ходил с ним гулять, Гром сорвался у него с поводка и погнался за соседскими курами. Куры, спасаясь от Грома, стали летать, как птицы. Дедушке удалось поймать Грома и посадить его на цепь, но одну курицу дедушка с соседом искали до самой темноты, и нашли её напуганную в кустах, с выщипанным хвостом. Дедушка задал Грому трёпку, пригрозив ему метлой. Гром с виноватыми глазами смотрел на него из конуры. С тех пор Гром стал немного умнее.

А ещё Гром очень ждёт меня в гости. Когда мы приезжаем к дедушке, то привозим Грому гостинцы: косточки или рыбку. Он так радуется, визжит, как щенок, очень высоко подпрыгивает, даже не даёт нам пройти на крыльцо.

Окрас Грома чёрно-белый. На лапках беленькие носочки, на самом кончике хвоста белая кисточка, на шее белый галстук.

Я очень люблю своего красавца Грома.