Сочинение 5 класс - Моя улица

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Моя улица"



Я живу на улице З. и А. Космодемьянских. На этой улице расположена школа №201, в которой учились Зоя и Александр Космодемьянские – брат и сестра.

В первые дни войны Зоя и Александр стремились попасть на фронт. Зоя решила стать медсестрой, а ее брат записался добровольцем на фронт. Так как Зоя хорошо стреляла и была спортивной девушкой, она попала в диверсионный отряд, и ее после недолгих тренировок стали забрасывать в тыл противника для выполнений заданий командования.

Во время выполнения одного из таких заданий зимой 1942 года Зоя была захвачена немцами в плен и после жестоких допросов была казнена.

Ее брат после смерти сестры пошел на фронт, чтобы отомстить за Зою. Он попал в танковую часть. Пройдя почти всю войну, Александр дошел со своим экипажем почти до Кенигсберга, где героически погиб во время боя.

Зое и Александру Космодемьянским было присвоено звание Героев Советского Союза и в честь них были названы улица и школа, где они жили и учились.

