Сочинение 5 класс - Оригинальный поднос
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Оригинальный поднос"
Вот уже более полутора веков мастера подмосковной деревни Жостово создают лакированные подносы с великолепной цветочной росписью, известные во всём мире.
Начинался этот промысел в Нижнем Тагиле, но уже с прошлого столетия обосновался в Подмосковье. Здесь, в окрестностях Жостова, издавна жили мастера-кузнецы. А рядом, в селе Федоскино, находилась родина лаковой миниатюры. У соседей жостовцы позаимствовали технологию лаковой живописи, только приспособили её к более подходящему для изготовления подносов материалу — кровельному железу. И вскоре разошлись по всей России необыкновенные подносы, став такими же известными, как тульский самовар или гжельский чайник.
Это настоящее произведение искусства. Букет, который украшает поднос, прост и выразителен. Крупные цветы делают его плотным, а сквозящий в разрывах фон — ажурным, почти прозрачным. Необыкновенно соотношение цветов, но главное — сам букет. Его цветы словно бы светятся изнутри, нежно озаряют сгустившуюся вокруг «ночь» фона. Мастер использовал удивительно нежную гамму для создания живописного букета. Поднос расписан в такой технике, что читается каждый лепесток, каждый листик.
Сегодня мы чаще используем жостовские подносы как декоративные настенные панно, и вместе с подарком подмосковных мастеров в наши квартиры заглядывает сама душа народа.