Сочинение 5 класс - Оригинальный поднос

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Оригинальный поднос"



Вот уже более полутора веков мастера подмосковной деревни Жостово создают лаки­рованные подносы с великолепной цветочной росписью, известные во всём мире.



Начинался этот промысел в Нижнем Та­гиле, но уже с прошлого столетия обосновался в Подмосковье. Здесь, в окрестностях Жостова, издавна жили мастера-кузнецы. А рядом, в селе Федоскино, находилась родина лаковой миниатюры. У соседей жостовцы позаимство­вали технологию лаковой живописи, только приспособили её к более подходящему для из­готовления подносов материалу — кровельно­му железу. И вскоре разошлись по всей Рос­сии необыкновенные подносы, став такими же известными, как тульский самовар или гжель­ский чайник.



Это настоящее произведение искусства. Букет, который украшает поднос, прост и вы­разителен. Крупные цветы делают его плот­ным, а сквозящий в разрывах фон — ажур­ным, почти прозрачным. Необыкновенно соотношение цветов, но главное — сам букет. Его цветы словно бы светятся изнутри, нежно озаряют сгустившуюся вокруг «ночь» фона. Мастер использовал удивительно нежную гам­му для создания живописного букета. Поднос расписан в такой технике, что читается каж­дый лепесток, каждый листик.



Сегодня мы чаще используем жостовские подносы как декоративные настенные панно, и вместе с подарком подмосковных мастеров в наши квартиры заглядывает сама душа на­рода.