Сочинение 5 класс - Репортаж

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Репортаж"



Итак, мы находимся на месте удивительного события! Вчера, Демин Дмитрий Сергеевич столкнулся с нечто необыкновенным! Это нечто – Летающая тарелка! Пока неизвестно с какой она планеты и чего хотят ее обитатели на Земле! Сегодня мы встретились с очевидцем событий и хотим задать ему несколько вопросов.

- Добрый день. Дмитрий, что вы можете сказать по поводу этого знаменательного события, которое случилось вчера?

- Здравствуйте, знаете, я просто не мог поверить в это, то что летающая тарелка прилетела к нам! Я видел существ, которые вышли из этой тарелки.

- На что они были похожи?!

- Они похожи на роботов терминаторов.

- Почему вы так решили?

- Вот посмотрите, видите след, который оставило это существо? На земле четко виден отпечаток его ступни, но он не похож на наш с вами след. Здесь можно отчетливо рассмотреть отдельные оттиски металлических деталей. Кроме того, я слышал звук механизмов.

- Какого размера были эти существа?

- Они были нестандартного размера, примерно метра два или три!

- Опишите, пожалуйста, летающую тарелку.

- Она была красивая, с большим количеством разноцветных лампочек светящих на верху и внизу тарелки. Так как особых примет не запомнил и не могу точно описать летающую тарелку, но в памяти осталось, как большая дверь открылась и оттуда сначала выплыла легкая дымка, но меня поразило то, что она не поднималась выше уровня асфальта. А потом она окружила меня с моей машиной. Затем оттуда вышли эти терминаторы. Дальше, я ничего не помню.

- Большое вам спасибо за краткий, но очень интересный рассказ об инопланетных существах. С вами была Цецилия Необычных в программе « Удивительные события».