Сочинение 5 класс - Улица двух героев

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Улица двух героев"



Улица, которая идет от метро «Войковская» до улицы Большая Академическая, называется улицей Зои и Александра Космодемьянских. Раньше эта улица называлась Новоподмосковной улицей. В год 15–летия победы в Великой Отечественной войне ее назвали именами героев этой войны.

Зоя и Шура Космодемьянские жили на этой улице. На месте их дома сейчас стоит памятник.

Школа, в которой они учились, названа их именами. В школе работает музей.

Зоя Анатольевна Космодемьянская жила не долго 1923 – 1941 г. Она умерла, когда выполняла партизанское задание в деревне Петрищево. Зоя должна была поджечь конюшню, но спички были мокрыми. В результате она замешкалась, и ее схватили фашисты. Ее пытали и спрашивали, где находится отряд партизан, но она не говорила, даже не называла настоящего имени, а называла себя Таней. 29 ноября 1941 года она была публично повешена в деревне Петрищево.

Александр Анатольевич Космодемьянский жил в 1925 – 1945 г. Он был танкистом и участвовал в освобождении Белоруссии и Прибалтики. Погиб Александр 13 апреля 1945 г. под Фирбруденкругом при ликвидации Земландской фашистской группировки.