Сочинение 5 класс - В гостях у бабушки
Свободная тема "5 класс" - сочинение "В гостях у бабушки"
Моя бабушка живёт в Рязани. Этот город находится недалеко от нас, поэтому я уже не раз бывал у бабушки в гостях. Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, я гуляю с бабушкой по городу. Часто мы приходим в рязанский Кремль. Он, конечно, меньше, чем московский, но тоже очень интересный. Там находится музей, где можно увидеть разные старинные вещи.
Бабушка живёт в своём одноэтажном домике на окраине Рязани. Этот домик очень красивый, с резными ставнями на окнах, на крыше красная черепица.
Когда я в гостях у бабушки, у меня сразу появляется много нужных дел: необходимо встретиться со своими друзьями из соседних домов, сбегать на речку, которая протекает сразу за бабушкиным огородиком. Потом мы с ребятами идём в берёзовую рощу. Она находится тоже недалеко от бабушкиного домика.
Когда я наиграюсь и прихожу домой, бабушка начинает угощать меня разными вкусностями: малиновым вареньем, душистым чаем с травами, тульскими пряниками, пирогами с визигой (это спинки осетров так называются), а ещё на столе всегда есть яблоки, потому что у бабушки свой сад с большими яблонями.
После еды я опять бегу на улицу, а родители остаются дома с бабушкой — отдыхают, разговаривают о жизни, папа помогает по хозяйству.
Так проходит первый день нашего пребывания у бабушки. В этот раз всё так и было. Я привык к размеренной жизни в гостях у бабушки, и мне это очень нравится. Я полюбил это спокойствие и порядок.
В следующем году мы наверняка опять поедем к бабушке, может быть, даже съездим к ней в гости два раза.