Сочинение 5 класс - В гостях у бабушки

Свободная тема "5 класс" - сочинение "В гостях у бабушки"



Моя бабушка живёт в Рязани. Этот город находится недалеко от нас, поэтому я уже не раз бывал у бабушки в гостях. Каждый раз, когда я приезжаю к ней в гости, я гуляю с бабушкой по городу. Часто мы приходим в рязанский Кремль. Он, конечно, меньше, чем московский, но тоже очень интересный. Там находится музей, где можно увидеть раз­ные старинные вещи.



Бабушка живёт в своём одноэтажном до­мике на окраине Рязани. Этот домик очень красивый, с резными ставнями на окнах, на крыше красная черепица.



Когда я в гостях у бабушки, у меня сра­зу появляется много нужных дел: необходимо встретиться со своими друзьями из соседних домов, сбегать на речку, которая протекает сразу за бабушкиным огородиком. Потом мы с ребятами идём в берёзовую рощу. Она нахо­дится тоже недалеко от бабушкиного домика.



Когда я наиграюсь и прихожу домой, ба­бушка начинает угощать меня разными вкус­ностями: малиновым вареньем, душистым ча­ем с травами, тульскими пряниками, пирогами с визигой (это спинки осетров так называются), а ещё на столе всегда есть яблоки, потому что у бабушки свой сад с большими яблонями.



После еды я опять бегу на улицу, а роди­тели остаются дома с бабушкой — отдыхают, разговаривают о жизни, папа помогает по хо­зяйству.



Так проходит первый день нашего пребы­вания у бабушки. В этот раз всё так и было. Я привык к размеренной жизни в гостях у ба­бушки, и мне это очень нравится. Я полюбил это спокойствие и порядок.



В следующем году мы наверняка опять поедем к бабушке, может быть, даже съездим к ней в гости два раза.