Сочинение 5 класс - Впервые в театре

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Впервые в театре"



Недавно мы ездили в Театр кукол имени Сергея Образцова. Мы — это мама, я и мой младший брат Виталик. В театре нам очень понравилось. Я впервые был в настоящем те­атре. До этого я только посещал представле­ния и концерты в нашем Доме культуры, ещё ходил на спектакли, которые давали артисты театра у нас в школе, в актовом зале. Уже только подойдя к зданию знаменитого театра, я понял, какая это большая разница — гаст­рольное выступление артистов и настоящий театр, хоть и кукольный.



На здании театра, прямо над главным входом, висят чудесные часы. Каждый час кричит петух, и раскрываются ставни на окошках. Там появляются фигурки различных сказочных героев. Разыгрывается целое пред­ставление. Только нужно прийти к одинна­дцати или двенадцати часам дня, потому что в это время представление дольше.



В фойе театра расположен музей кукол мира. Каких только там нет чудесных кукол, декораций и реквизита для кукольных пред­ставлений! Я лучше всего запомнил старинные куклы семнадцатого века и кукольный дом- дворец, тоже очень старый и удивительно кра­сивый, сделанный из настоящего дерева, там даже занавесочки были настоящие, из красно­го шёлка.



Зашли мы и в буфет, так как времени было предостаточно, ведь в театр приглашают за сорок пять минут до представления!



Но вот подошло и время начала спектак­ля. Это была пьеса по известной нам и люби­мой нами книге «Маугли». Звук, освещение, куклы — всё так продумано до мелочей, что смотришь и забываешь, что перед тобой всего лишь куклы. Я, как и мой брат, переживал за героев, ужасался кровожадному тигру Шерхану, радовался удачам и победам Маугли, пантеры Багиры, медведя Балу.



Я даже попытался сфотографировать одну сцену без вспышки, но потом, когда проявил пленку, увидел лишь пустой кадрик — слишком слабый свет для фотоплёнки.



Но моя память и снимки, сделанные в фойе и у входа, оставят надолго ту радость, которую нам подарила мама, дав нам возмож­ность увидеть самый лучший театр кукол!

