Сочинение 5 класс - Зачем мне нужна собака
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зачем мне нужна собака"
Мне очень нужна собака! Зачем?
Собака — самый верный и преданный друг. Она не предаст, не соврёт, не обидит. Недаром есть такая поговорка: «Собака — друг человека». Это во-первых.
Во-вторых, я всегда очень хотел ухаживать за каким-нибудь животным. А так как я больше всего знаю о содержании собаки и читал специальную литературу об этом, то поэтому мне нужна именно собака.
В-третьих, я всегда мечтал заняться дрессировкой. Это так интересно — научить собаку выполнять твои команды!
Вот почему мне так нужна собака, и я уже не раз просил своих родителей, чтобы мне её купили. Но пока это остаётся лишь моей мечтой.