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Сочинение 5 класс - Зачем мне нужна собака

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зачем мне нужна собака"

Мне очень нужна собака! Зачем?

Собака — самый верный и преданный друг. Она не предаст, не соврёт, не обидит. Недаром есть такая поговорка: «Собака — друг человека». Это во-первых.

Во-вторых, я всегда очень хотел ухажи­вать за каким-нибудь животным. А так как я больше всего знаю о содержании собаки и читал специальную литературу об этом, то поэтому мне нужна именно собака.

В-третьих, я всегда мечтал заняться дрес­сировкой. Это так интересно — научить соба­ку выполнять твои команды!

Вот почему мне так нужна собака, и я уже не раз просил своих родителей, чтобы мне её ку­пили. Но пока это остаётся лишь моей мечтой.

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