Сочинение 5 класс - Зачем мне нужна собака

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зачем мне нужна собака"



Мне очень нужна собака! Зачем?



Собака — самый верный и преданный друг. Она не предаст, не соврёт, не обидит. Недаром есть такая поговорка: «Собака — друг человека». Это во-первых.



Во-вторых, я всегда очень хотел ухажи­вать за каким-нибудь животным. А так как я больше всего знаю о содержании собаки и читал специальную литературу об этом, то поэтому мне нужна именно собака.



В-третьих, я всегда мечтал заняться дрес­сировкой. Это так интересно — научить соба­ку выполнять твои команды!



Вот почему мне так нужна собака, и я уже не раз просил своих родителей, чтобы мне её ку­пили. Но пока это остаётся лишь моей мечтой.