Сочинение 5 класс - Зачем нужно учиться

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Зачем нужно учиться"



Учиться необходимо!

Каждому человеку нужны знания в повседневной жизни. Надо уметь читать, писать, считать. Современного человека окружает много техники не только на производстве, но и в быту. Нужны знания, чтобы разобраться во всем многообразии окружающего мира.

Учиться необходимо, чтобы получить хорошие знания. Образованный человек чувствует себя уверенно, у него много друзей. В настоящее время, чтобы получить хорошую работу, необходимы глубокие и разносторонние знания, владение иностранными языками. Школа помогает нам получить основу знаний.

Учиться трудно, необходимо и интересно!