Сочинение 5 класс - Замечательная прогулка

Свободная тема "5 класс" - сочинение "Замечательная прогулка"



Летом я вместе с сестрёнкой часто гуляли в нашем парке. Это были очень интересные прогулки. Парк находится совсем рядом с на­шим домом, поэтому мама нас отпускает гулять без боязни. Тем более что с нами гуляет и наша овчарка Долли. Попробуй-ка, сунься к нам какой хулиган!



Одну из прогулок я запомнил особенно от­чётливо, потому что в тот день случилось мно­го интересного.



Во-первых, мы сразу же, как только за­шли в парк, нашли грибы! Причём это бы­ли съедобные лисички. И это в черте города!



Целое семейство рыженьких красавиц было рассыпано около пенька посреди маленькой полянки. Все лисички одна к одной — навер­ное, выросли все совсем недавно. Мы не брали с собой корзинки, поэтому грибы собрали в маленький пакетик, который был у меня.



Во-вторых, в тот день я впервые увидел такую чудную птицу, как дятел. Этого лесного красавца в красной шапочке я заметил, когда услышал прямо у себя над головой странное постукивание. Мы с сестрёнкой несколько минут наблюдали, как дятел что-то выковыривал из дубовой коры, а потом Дол ли спугнула птицу.



В общем, много интересного случилось с нами в парке. Эту замечательную прогулку я теперь не скоро забуду!