Сочинение 5 класс - Замечательная прогулка
Свободная тема "5 класс" - сочинение "Замечательная прогулка"
Летом я вместе с сестрёнкой часто гуляли в нашем парке. Это были очень интересные прогулки. Парк находится совсем рядом с нашим домом, поэтому мама нас отпускает гулять без боязни. Тем более что с нами гуляет и наша овчарка Долли. Попробуй-ка, сунься к нам какой хулиган!
Одну из прогулок я запомнил особенно отчётливо, потому что в тот день случилось много интересного.
Во-первых, мы сразу же, как только зашли в парк, нашли грибы! Причём это были съедобные лисички. И это в черте города!
Целое семейство рыженьких красавиц было рассыпано около пенька посреди маленькой полянки. Все лисички одна к одной — наверное, выросли все совсем недавно. Мы не брали с собой корзинки, поэтому грибы собрали в маленький пакетик, который был у меня.
Во-вторых, в тот день я впервые увидел такую чудную птицу, как дятел. Этого лесного красавца в красной шапочке я заметил, когда услышал прямо у себя над головой странное постукивание. Мы с сестрёнкой несколько минут наблюдали, как дятел что-то выковыривал из дубовой коры, а потом Дол ли спугнула птицу.
В общем, много интересного случилось с нами в парке. Эту замечательную прогулку я теперь не скоро забуду!